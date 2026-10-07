ФАС потребовала остановить рекламу ОСАГО после нарушения закона
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Федеральная антимонопольная служба признала крупную российскую кредитную организацию нарушившей требования законодательства о рекламе.
Нарушения были выявлены в рекламе страхового продукта ОСАГО, которая распространялась в июне и июле 2026 года на телеканалах и радиостанциях.
По итогам рассмотрения материалов ФАС признала действия банка ненадлежащими и выдала обязательное для исполнения предписание о прекращении распространения рекламы.
Кроме того, ведомство рассмотрит вопрос о привлечении кредитной организации к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ.
Как уточнили в службе, претензии связаны с требованиями частей 6 и 7 статьи 5 Федерального закона «О рекламе».
Ранее Life.ru сообщал, что ФАС оштрафовала четыре банка за распространение ненадлежащей рекламы. Тогда регулятор выявил, в частности, случаи, когда важные условия банковских услуг указывались мелким шрифтом или демонстрировались слишком короткое время, из-за чего информация могла быть трудной для восприятия.
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