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Опубликовано 7 октября, 15:34

ФАС потребовала остановить рекламу ОСАГО после нарушения закона

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Федеральная антимонопольная служба признала крупную российскую кредитную организацию нарушившей требования законодательства о рекламе.

Нарушения были выявлены в рекламе страхового продукта ОСАГО, которая распространялась в июне и июле 2026 года на телеканалах и радиостанциях.

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По итогам рассмотрения материалов ФАС признала действия банка ненадлежащими и выдала обязательное для исполнения предписание о прекращении распространения рекламы.

Кроме того, ведомство рассмотрит вопрос о привлечении кредитной организации к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ.

Как уточнили в службе, претензии связаны с требованиями частей 6 и 7 статьи 5 Федерального закона «О рекламе».

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Ранее Life.ru сообщал, что ФАС оштрафовала четыре банка за распространение ненадлежащей рекламы. Тогда регулятор выявил, в частности, случаи, когда важные условия банковских услуг указывались мелким шрифтом или демонстрировались слишком короткое время, из-за чего информация могла быть трудной для восприятия.

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Марина Фещенко
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