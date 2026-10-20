Один председатель и 13 замов: Орловский облсовет установил необычный рекорд

У председателя Орловского областного совета Леонида Музалевского появилось сразу 13 заместителей. Такое количество руководящих должностей предусмотрели в новом созыве регионального парламента. По данным Mash, это рекордный показатель среди российских заксобраний.

Решение приняли ещё 9 октября на втором заседании облсовета после сентябрьских выборов. Прежде у спикера было девять заместителей, однако теперь их число увеличили ещё на четыре.

Сам Музалевский объяснил расширение руководящего состава растущим объёмом работы. По его словам, парламентская повестка постоянно преподносит сюрпризы, а количество задач увеличивается. Поэтому председатель считает необходимым распределить обязанности между большим числом депутатов.

На фоне других регионов Орловская область действительно выделяется. Как отмечает Mash, в большинстве законодательных собраний председатели имеют от двух до четырёх заместителей. Например, в Тульской, Брянской и Курской областях их по три, а в Челябинской и Свердловской — по семь.

При этом численность населения Орловской области составляет около 714 тысяч человек. Для сравнения, в соседних Брянской и Курской областях проживает более миллиона жителей, хотя руководящий состав их парламентов значительно меньше.

Отдельное внимание привлекла оплата депутатской работы. Mash утверждает, что заместители могут получать до 500 тысяч рублей в месяц. Однако региональные СМИ ранее сообщали, что часть новых руководителей будет работать без дополнительной зарплаты.

По словам Музалевского, общее число депутатов, работающих в облсовете на постоянной оплачиваемой основе, не изменится и составит 14 человек. Поэтому увеличение количества заместителей само по себе не означает появления стольких же новых оплачиваемых должностей.

Новый состав Орловского облсовета сформировался по итогам сентябрьских выборов. Как ранее сообщал Life.ru, регион вошёл в число 39 субъектов РФ, где в единый день голосования выбирали депутатов законодательных собраний. Всего с 18 по 20 сентября в России прошло более 2,2 тысячи избирательных кампаний различного уровня.