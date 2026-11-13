Разрабатываемая в России назальная вакцина против шести респираторных вирусов может оказаться особенно полезной пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями, но вряд ли полностью заменит обычную прививку от гриппа. Об этом НСН рассказал молекулярный биолог, академик РАН Пётр Чумаков.

Новый препарат создают в форме спрея для носа. Он содержит антигены трёх вариантов вируса гриппа, коронавируса SARS-CoV-2, респираторно-синцитиального вируса и метапневмовируса. Сейчас российские учёные проводят доклинические исследования, поэтому говорить о готовности вакцины к массовому применению пока рано.

По словам Чумакова, преимущество такого способа введения заключается в воздействии на слизистую носоглотки, через которую многие респираторные вирусы попадают в организм. Разработчики рассчитывают, что вакцина поможет сформировать Т-клеточный иммунный ответ, позволяющий распознавать и уничтожать заражённые клетки.

При этом объединить сразу шесть компонентов в одном препарате непросто. Каждый необходимо отдельно проверить, а затем убедиться, что они эффективно работают вместе. Дополнительные трудности связаны с изменчивостью вирусов гриппа, из-за которой состав вакцины со временем может потребовать обновления.

«Я не думаю, что такая вакцина может заменить прививки от гриппа в календаре вакцинации, если все получится, будет выбор – можно сделать такую или такую», — пояснил академик.

Наиболее востребованным новый препарат, по оценке специалиста, может стать среди пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. Для них даже сравнительно лёгкая респираторная инфекция способна обернуться тяжёлыми последствиями. Остальным, считает Чумаков, может быть достаточно привычной вакцинации от гриппа.

Назвать сроки появления спрея в медицинских учреждениях учёный пока не берётся. Разработке предстоит пройти необходимые испытания, причём нельзя исключать дополнительные доработки или отказ от проекта по экономическим причинам.