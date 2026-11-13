Один спрей против шести вирусов: Академик РАН объяснил, кому пригодится новая вакцина
Академик Чумаков: Вакцина-спрей от шести вирусов не заменит прививку от гриппа
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Разрабатываемая в России назальная вакцина против шести респираторных вирусов может оказаться особенно полезной пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями, но вряд ли полностью заменит обычную прививку от гриппа. Об этом НСН рассказал молекулярный биолог, академик РАН Пётр Чумаков.
Новый препарат создают в форме спрея для носа. Он содержит антигены трёх вариантов вируса гриппа, коронавируса SARS-CoV-2, респираторно-синцитиального вируса и метапневмовируса. Сейчас российские учёные проводят доклинические исследования, поэтому говорить о готовности вакцины к массовому применению пока рано.
По словам Чумакова, преимущество такого способа введения заключается в воздействии на слизистую носоглотки, через которую многие респираторные вирусы попадают в организм. Разработчики рассчитывают, что вакцина поможет сформировать Т-клеточный иммунный ответ, позволяющий распознавать и уничтожать заражённые клетки.
При этом объединить сразу шесть компонентов в одном препарате непросто. Каждый необходимо отдельно проверить, а затем убедиться, что они эффективно работают вместе. Дополнительные трудности связаны с изменчивостью вирусов гриппа, из-за которой состав вакцины со временем может потребовать обновления.
«Я не думаю, что такая вакцина может заменить прививки от гриппа в календаре вакцинации, если все получится, будет выбор – можно сделать такую или такую», — пояснил академик.
Наиболее востребованным новый препарат, по оценке специалиста, может стать среди пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. Для них даже сравнительно лёгкая респираторная инфекция способна обернуться тяжёлыми последствиями. Остальным, считает Чумаков, может быть достаточно привычной вакцинации от гриппа.
Назвать сроки появления спрея в медицинских учреждениях учёный пока не берётся. Разработке предстоит пройти необходимые испытания, причём нельзя исключать дополнительные доработки или отказ от проекта по экономическим причинам.
Ранее Роспотребнадзор призвал людей старше 60 лет, беременных женщин и пациентов с хроническими заболеваниями не откладывать вакцинацию против гриппа. В ведомстве напомнили, что эти категории особенно уязвимы перед тяжёлым течением инфекции и её осложнениями. При этом иммунитет формируется не сразу, поэтому специалисты рекомендуют прививаться до начала активного распространения вирусов.