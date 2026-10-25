В Роспотребнадзоре назвали тех, кому опасно откладывать прививку от гриппа

Россиянам старше 60 лет, беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями следует в первую очередь пройти вакцинацию против гриппа. Эти категории населения особенно нуждаются в защите от инфекции и её осложнений. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В перечень приоритетных групп также входят дети, медицинские и социальные работники, сотрудники школ, детских садов и других образовательных организаций. Прививка особенно важна для тех, кто регулярно контактирует с большим количеством людей или имеет повышенный риск тяжёлого течения болезни.

В ведомстве подчеркнули, что вакцинация рекомендована не только людям с проблемами со здоровьем. Дополнительная защита необходима и тем, кто в силу профессии или условий проживания чаще сталкивается с возбудителями инфекций.

Особое внимание специалисты советуют уделить первым двум неделям после прививки. Именно в этот период организм формирует иммунный ответ, поэтому желательно по возможности избегать контактов с заболевшими людьми.

В Роспотребнадзоре напомнили, что прививка не обеспечивает мгновенной защиты. Для выработки иммунитета требуется время, а потому откладывать вакцинацию до разгара сезонной заболеваемости не стоит.

Наиболее подходящим периодом для вакцинации специалисты называют осень, прежде всего сентябрь и октябрь. Это позволяет организму заранее подготовиться к сезонному распространению вирусов гриппа. Вакцинация также помогает снизить вероятность тяжёлого течения заболевания и развития осложнений.

Ранее Life.ru рассказывал, сколько времени требуется для формирования иммунитета после прививки от гриппа. Главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Анна Хромкова объяснила, что полноценная защита вырабатывается примерно за две-три недели. По её словам, осенью риск заражения возрастает из-за возвращения детей в школы и детские сады, студентов — в университеты, а взрослых — в рабочие коллективы. Именно поэтому специалисты советуют не затягивать с прививкой и пройти вакцинацию до активного распространения инфекции.