Франция рискует столкнуться с катастрофическими последствиями, если окажется втянута в прямой военный конфликт с Россией. С таким предупреждением выступил кандидат в президенты Франции, лидер левого движения «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон. По его словам, даже одного удара по французской атомной электростанции может оказаться достаточно для масштабной катастрофы.

Во время выступления перед студентами Sciences Po в Париже 20 ноября политик напомнил о несопоставимых размерах двух государств. Россия занимает территорию в 11 часовых поясах, тогда как Франция значительно меньше. При этом Меланшон выразил уверенность, что Москва не станет искать компромисс, если подвергнется нападению.

В качестве примера французский политик привёл гипотетический удар по атомной электростанции в Ножан-сюр-Сен. По его оценке, последствия такого нападения могут оказаться разрушительными для всей страны.

«Один удар по АЭС в Ножане — и Франции больше нет», — предупредил Меланшон.

Политик также указал на уязвимость промышленных объектов в долине Роны, где расположены атомные реакторы и предприятия химической промышленности. Он подчеркнул, что войну нельзя воспринимать как компьютерную игру, поскольку некоторые решения способны привести к необратимым последствиям.

Меланшон выступил против превращения Франции в непосредственного участника российско-украинского конфликта. По его мнению, помощь Киеву не должна перерастать в прямое военное противостояние Парижа с Москвой. При этом он призвал серьёзно относиться к предупреждениям другой стороны и искать возможности для переговоров.

Дискуссия об участии Франции в конфликте обострилась после признания Парижем присутствия своих военнослужащих на Украине. Министр-делегат при французском Минобороны Алис Рюфо пояснила, что специалисты занимаются подготовкой украинских военных и обслуживанием техники, а не участвуют в боевых действиях. Французские власти отвергают утверждения о том, что подобная деятельность делает страну непосредственной стороной конфликта.

Ранее Life.ru сообщал, что Меланшон призвал Францию не вступать в конфликт на Украине после предупреждения главы МИД России Сергея Лаврова. Политик тогда заявил о недопустимости прямого вовлечения Парижа в противостояние с Москвой и призвал власти учитывать опасность дальнейшей эскалации.