Франция рискует столкнуться с катастрофическими последствиями в случае прямого военного конфликта с Россией. Об этом предупредил кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон, выступая перед студентами парижского Института политических исследований Sciences Po.

Политик призвал французские власти не допускать ситуации, при которой поддержка Украины приведёт к непосредственному участию Парижа в боевых действиях против России. По его мнению, последствия такого решения могут оказаться особенно тяжёлыми для самой Франции.

«Один удар по нашим ядерным объектам — и Франции больше нет», — заявил Меланшон.

Он обратил внимание на огромную разницу в размерах двух государств. Российская территория простирается на 11 часовых поясов, тогда как Франция значительно меньше и, по оценке политика, гораздо уязвимее перед ударами по критически важной инфраструктуре.

В качестве примера Меланшон привёл возможную атаку на атомную электростанцию Ножан-сюр-Сен. Он также упомянул долину Роны, где сосредоточены атомные реакторы и предприятия химической промышленности. Политик считает, что поражение подобных объектов способно привести к крайне тяжёлым последствиям.

По словам Меланшона, французским властям нельзя рассчитывать, что Россия откажется от ответных действий в случае атаки на её столицу. Он выразил уверенность, что Москва будет защищаться, а не искать компромисс после подобного нападения.

Политик также напомнил о французской доктрине ядерного сдерживания и предостерёг от решений, способных привести к неконтролируемой эскалации. По его убеждению, поддержка Киева не должна превращаться в прямое военное противостояние между двумя ядерными державами.

Ранее министр-делегат при Министерстве вооружённых сил Франции Алис Рюфо подтвердила присутствие французских военнослужащих на украинской территории. Информация об этом появилась после сообщений СМИ. Как поясняла представитель французского ведомства, речь идёт о специалистах, которые занимаются подготовкой украинских военных, техническим обслуживанием и ремонтом оборудования.

Российское посольство в Париже расценило присутствие французских военных на Украине как очередной шаг к эскалации. Дипломаты предупредили об опасности прямого столкновения ядерных держав и заявили, что иностранные воинские контингенты на украинской территории могут стать законными целями для российских вооружённых сил.

Москва неоднократно выражала обеспокоенность усилением военного присутствия НАТО в Европе. При этом в российском МИД заявляли о готовности к равноправному диалогу с альянсом при условии отказа западных стран от дальнейшей милитаризации континента.