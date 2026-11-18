Франция ни при каких обстоятельствах не должна становиться стороной конфликта на Украине. С таким предупреждением выступил лидер левой партии «Неподчинившаяся Франция», кандидат в президенты на выборах 2027 года Жан-Люк Меланшон. Свою позицию он изложил в соцсети X после заявлений главы МИД России Сергея Лаврова.

«Мы ни в коем случае не должны становиться соучастником конфликта на Украине», — написал французский политик.

Поводом стали слова руководителя российской дипломатии о присутствии иностранных военнослужащих на украинской территории. Как ранее сообщал Life.ru, Лавров предупредил, что размещение европейских стабилизационных сил Москва будет расценивать как прямое вступление стран Европы в вооружённое противостояние с Россией.

При этом французские власти уже подтвердили нахождение своих военных специалистов на Украине. По словам главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро, они занимаются обучением украинских военнослужащих и обслуживанием поставленного вооружения. Министр настаивает, что такие задачи не делают Париж стороной конфликта и не предполагают участия французов в боевых действиях.

Высказывание Меланшона вызвало резкую реакцию правительства. Министр-делегат при Минобороны Франции Алиса Рюффо отвергла утверждения о прямом вовлечении страны в конфликт и обвинила политика в повторении позиции Кремля. Она подчеркнула, что речь идёт об ограниченных небoевых миссиях вдали от линии фронта.

Ранее Life.ru рассказывал о предвыборной программе партии Меланшона. Как выяснила газета Le Monde, движение предлагает провести международную конференцию по европейской безопасности с участием России. При этом украинскому вопросу в документе уделено сравнительно мало внимания, а позиция партии относительно дальнейших поставок вооружения Киеву остаётся неопределённой.