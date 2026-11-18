Европейские военные, собравшиеся отрабатывать переброску войск в рамках «коалиции желающих», неожиданно столкнулись с препятствием ещё до начала полноценных манёвров. На польской границе один из конвоев задержали на четыре часа из-за неправильно подготовленных документов. Об этом сообщает французское издание Le Point.

В инциденте оказались задействованы военнослужащие из 11 государств, участвующие в международных учениях. Как рассказал журналу один из офицеров, польский таможенник потребовал отдельные бумаги на каждую машину, однако организаторы подготовили только один комплект документов на весь автомобильный конвой.

«Нас на четыре часа задержал польский таможенник из-за проблемы с ксероксом. Нужен был отдельный документ на каждое транспортное средство, а мы распечатали лишь один на все наши грузовики», — рассказал военный.

Таким образом, участникам манёвров пришлось на практике столкнуться с трудностями международной военной логистики. По иронии французского издания, военнослужащим, которые должны отрабатывать быстрое перемещение подразделений между странами Евросоюза, пришлось разбираться с правилами пересечения границ.

После произошедшего польская сторона пообещала упростить процедуру пропуска иностранных военных и их техники. Это должно помочь избежать подобных задержек при дальнейших перемещениях подразделений.

Учения «коалиции желающих» проходят с 9 по 22 ноября. В них задействованы около 2,8 тысячи военнослужащих из 11 государств. Основные манёвры организованы в Польше, а отдельные элементы тренировок отрабатываются также во Франции и Турции. Участники проверяют, насколько быстро многонациональные подразделения смогут перемещаться по европейской территории, взаимодействовать друг с другом и организовывать снабжение. Эти навыки рассматриваются как часть подготовки к возможной миссии по обеспечению безопасности Украины после прекращения боевых действий.