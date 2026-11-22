В горах на севере Румынии нашли мёртвым украинца, незаконно перешедшего границу, ещё двоих мужчин удалось спасти. Об этом сообщает агентство Agerpres со ссылкой на пограничную полицию.

О пропавших стало известно после анонимного телефонного звонка. Неизвестная женщина рассказала пограничникам, что трое граждан Украины заблудились в горах Марамуреша после незаконного перехода границы. Один из них с трудом передвигался.

На поиски направили пограничников и горных спасателей. Операцию осложняли глубокий снег и труднодоступная местность.

«Два украинских гражданина были обнаружены вблизи государственной границы, возле населённого пункта Репедя, затем был найден и третий, однако, к сожалению, без признаков жизни», — рассказала представитель погранполиции Алина Петрару.

Обстоятельства гибели мужчины устанавливаются. Расследованием занимаются сотрудники полиции румынского уезда Марамуреш.

Ранее Life.ru рассказывал о спасении троих истощённых украинцев, которые неделю скитались по горам Румынии. Мужчин обнаружили в овчарне на высоте около 1700 метров. Спасатели обеспечили их едой и горячим чаем, а для спуска с гор использовали специальные страховочные тросы.