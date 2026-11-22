Один украинец погиб, двоих спасли в горах Румынии у границы
В Румынии нашли тело украинца, нелегально перешедшего границу
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В горах на севере Румынии нашли мёртвым украинца, незаконно перешедшего границу, ещё двоих мужчин удалось спасти. Об этом сообщает агентство Agerpres со ссылкой на пограничную полицию.
О пропавших стало известно после анонимного телефонного звонка. Неизвестная женщина рассказала пограничникам, что трое граждан Украины заблудились в горах Марамуреша после незаконного перехода границы. Один из них с трудом передвигался.
На поиски направили пограничников и горных спасателей. Операцию осложняли глубокий снег и труднодоступная местность.
«Два украинских гражданина были обнаружены вблизи государственной границы, возле населённого пункта Репедя, затем был найден и третий, однако, к сожалению, без признаков жизни», — рассказала представитель погранполиции Алина Петрару.
Обстоятельства гибели мужчины устанавливаются. Расследованием занимаются сотрудники полиции румынского уезда Марамуреш.
Ранее Life.ru рассказывал о спасении троих истощённых украинцев, которые неделю скитались по горам Румынии. Мужчин обнаружили в овчарне на высоте около 1700 метров. Спасатели обеспечили их едой и горячим чаем, а для спуска с гор использовали специальные страховочные тросы.
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