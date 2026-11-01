Румынские горноспасатели обнаружили в горах уезда Марамуреш троих граждан Украины, которые семь дней не могли выбраться из горной местности. Мужчины находились в состоянии сильного физического истощения и рисковали получить переохлаждение. Об этом сообщила представитель местной горноспасательной службы Алина Присекару.

«Трое человек были найдены горноспасателями в овчарне, к моменту прибытия спасательной группы им удалось развести костёр, согреться и отдохнуть. Они находились в пути семь дней, пересекая горные районы Украины. На момент операции они были физически истощены, а воздействие холода и влажности увеличило риск переохлаждения», — рассказала представитель службы.

Мужчин обнаружили на высоте около 1700 метров. Перед началом эвакуации спасатели обеспечили их водой, горячим чаем и едой.

Спуск оказался непростым: у украинцев не было подходящего альпинистского снаряжения. Чтобы безопасно вывести их из горной местности, спасателям пришлось использовать специальные страховочные тросы.

После завершения операции мужчин передали представителям пограничной полиции Румынии.