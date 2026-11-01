«Семь дней на грани»: Троих истощённых украинцев спасли в горах Румынии
Трое украинцев едва не замёрзли после недели скитаний по горам Румынии
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Румынские горноспасатели обнаружили в горах уезда Марамуреш троих граждан Украины, которые семь дней не могли выбраться из горной местности. Мужчины находились в состоянии сильного физического истощения и рисковали получить переохлаждение. Об этом сообщила представитель местной горноспасательной службы Алина Присекару.
«Трое человек были найдены горноспасателями в овчарне, к моменту прибытия спасательной группы им удалось развести костёр, согреться и отдохнуть. Они находились в пути семь дней, пересекая горные районы Украины. На момент операции они были физически истощены, а воздействие холода и влажности увеличило риск переохлаждения», — рассказала представитель службы.
Мужчин обнаружили на высоте около 1700 метров. Перед началом эвакуации спасатели обеспечили их водой, горячим чаем и едой.
Спуск оказался непростым: у украинцев не было подходящего альпинистского снаряжения. Чтобы безопасно вывести их из горной местности, спасателям пришлось использовать специальные страховочные тросы.
После завершения операции мужчин передали представителям пограничной полиции Румынии.
Ранее Life.ru рассказывал об украинце, перелетевшем границу с Молдавией на мотопараплане. Мужчину обнаружили возле села Ларга в Бричанском районе. После приземления он попросил убежища.