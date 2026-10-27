В некоторых украинских подразделениях численность военнослужащих оказалась значительно ниже штатной, а пополнение нередко не добирается до места службы. В отдельных частях укомплектованность составляла всего 1–2%. Об этом сообщает Kp.ru, изучивший оказавшиеся в распоряжении редакции служебные документы ВСУ за 2025–2026 годы.

Особенно тяжёлая ситуация, согласно опубликованным материалам, сложилась в 143-й механизированной бригаде. Её танковый батальон в январе 2025 года насчитывал лишь троих офицеров. Личный состав артиллерийских подразделений был укомплектован на 2–7%, а отдельные расчёты вовсе отсутствовали.

В документах также приводятся сведения о пяти механизированных бригадах. Их общая численность составляла от 32 до 70% положенного штата. При этом количество командиров зачастую превышало долю рядовых военнослужащих.

Проблемы возникали и с прибытием новобранцев. Из 315 человек, распределённых между пятью соединениями, до частей добрались только 77. В 155-ю бригаду «Анна Киевская» из 212 направленных военнослужащих прибыли всего 33.

Отдельные материалы касаются системы денежных поощрений. Согласно изученной инструкции, за уничтожение российского военнослужащего в стрелковом бою предусмотрено вознаграждение в размере 15 тысяч гривен при наличии видеодоказательств.

В докладе 71-й бригады также говорится о нехватке беспилотников и резервов для замены бойцов. При этом подразделение официально оценивало свою готовность словами «К выполнению задач готовы».

Ранее Life.ru сообщал о жалобах пленного украинского военнослужащего на нехватку людей, продовольствия и подготовки в ВСУ. По его словам, из-за кадрового дефицита новобранцев отправляли на позиции после нескольких дней обучения.