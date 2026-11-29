Одинокий русский воин ликвидировал группу украинских солдат и дал прорвать оборону ВСУ
Рядовой Денисов в одиночку устранил 6 ВСУшников и добился прорыва на 1,6 км
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Российский военнослужащий Денис Денисов уничтожил шестерых бойцов ВСУ в ходе наступления. При его участии штурмовая группа ВС России продвинулась на 1,6 километра вглубь обороны противника, сообщили в Минобороны РФ.
Рядовой служит стрелком мотострелкового отделения. Вместе с сослуживцами он выполнял боевую задачу по захвату опорного пункта украинских войск.
По данным оборонного ведомства, действия Денисова позволили создать плацдарм для дальнейшего наступления российских подразделений. На каком именно направлении происходили боевые действия, в министерстве не уточнили.
Ранее Life.ru рассказывал о сержанте Михаиле Далекине, который вывел из строя узел связи ВСУ. По данным Минобороны России, действия военнослужащего нарушили взаимодействие украинских подразделений. В ведомстве также сообщили о рядовом Александре Четверякове, который продолжил выполнять боевую задачу, несмотря на полученное ранение.