Российский военнослужащий Денис Денисов уничтожил шестерых бойцов ВСУ в ходе наступления. При его участии штурмовая группа ВС России продвинулась на 1,6 километра вглубь обороны противника, сообщили в Минобороны РФ.

Рядовой служит стрелком мотострелкового отделения. Вместе с сослуживцами он выполнял боевую задачу по захвату опорного пункта украинских войск.

По данным оборонного ведомства, действия Денисова позволили создать плацдарм для дальнейшего наступления российских подразделений. На каком именно направлении происходили боевые действия, в министерстве не уточнили.