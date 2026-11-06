«Одиссея» Кристофера Нолана стала самым кассовым релизом в истории IMAX, собрав в этом формате 550 миллионов долларов. Картина превзошла результат «Аватара» Джеймса Кэмерона, который удерживал рекорд с показателем 271 миллион долларов. Об этом сообщила компания по итогам третьего квартала 2026 года.

Фильм помог IMAX достичь рекордных финансовых результатов. Квартальная выручка выросла на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 175 миллионов долларов. Прибыль увеличилась на 400%, до 117 миллионов долларов, а скорректированная прибыль на акцию — на 370%, до 2,27 доллара.

Общие мировые кассовые сборы в сети IMAX за отчётный период достигли 712 миллионов долларов, прибавив 90% год к году. Таким образом, на «Одиссею» пришлось более трёх четвертей этой суммы.

Среди других заметных релизов компания назвала «Человека-паука: Новый день» Дестина Креттона, «Обитель зла» Зака Креггера и повторный показ «Мстителей: Финал» братьев Руссо.