«Одиссея» Нолана стала самым кассовым релизом IMAX в истории
Обложка © кадр из фильма «Одиссея», режиссер Кристофер Нолан, сценарист Кристофер Нолан
«Одиссея» Кристофера Нолана стала самым кассовым релизом в истории IMAX, собрав в этом формате 550 миллионов долларов. Картина превзошла результат «Аватара» Джеймса Кэмерона, который удерживал рекорд с показателем 271 миллион долларов. Об этом сообщила компания по итогам третьего квартала 2026 года.
Фильм помог IMAX достичь рекордных финансовых результатов. Квартальная выручка выросла на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 175 миллионов долларов. Прибыль увеличилась на 400%, до 117 миллионов долларов, а скорректированная прибыль на акцию — на 370%, до 2,27 доллара.
Общие мировые кассовые сборы в сети IMAX за отчётный период достигли 712 миллионов долларов, прибавив 90% год к году. Таким образом, на «Одиссею» пришлось более трёх четвертей этой суммы.
Среди других заметных релизов компания назвала «Человека-паука: Новый день» Дестина Креттона, «Обитель зла» Зака Креггера и повторный показ «Мстителей: Финал» братьев Руссо.
Ранее Life.ru рассказывал, что «Одиссею» сняли всего за полгода. Съёмки проходили в Италии, Греции, Шотландии, Марокко и Исландии. Экранизация поэмы Гомера стала первым полнометражным художественным фильмом, полностью снятым на плёночные IMAX-камеры.