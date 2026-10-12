Лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж призвал тщательно проверить, как Украина распоряжается финансовой помощью Лондона, назвав её одной из самых коррумпированных стран мира. Как сообщает Politico, политик обеспокоен возможным нецелевым использованием средств британских налогоплательщиков и намерен внимательно изучить этот вопрос.

«Я никогда не говорил, что мы не должны поддерживать Украину – никогда. Но я говорил, что хотел бы тщательно изучить ситуацию, чтобы убедиться, что деньги британских налогоплательщиков не поглощаются коррупцией», — подчеркнул Фарадж.

По его словам, сама необходимость поддержки Киева не вызывает у него возражений. Однако лидер Reform UK считает важным установить, куда именно направлялись выделенные средства. При этом он признал, что оценивает угрозу со стороны российского президента Владимира Путина как особенно серьёзную.

Согласно опубликованным в июле 2026 года правительственным данным, с февраля 2022-го Великобритания предоставила Украине 25 миллиардов фунтов стерлингов. Именно на фоне столь значительных расходов Фарадж поднял вопрос о прозрачности финансирования. Его беспокойство связано с возможными коррупционными злоупотреблениями при использовании британской помощи.

Политик также прокомментировал решение президента США Дональда Трампа закупать российское дизельное топливо. Несмотря на давние союзнические отношения с американским лидером, Фарадж выступил против этой сделки. Одновременно он раскритиковал европейские государства за приобретение больших объёмов российской нефтехимической продукции на протяжении конфликта.

Отдельно руководитель Reform UK высказался о политическом будущем Владимира Зеленского. Он отказался поддержать призыв Трампа к смене власти на Украине, хотя и отметил непростые отношения между ними. Вместе с тем Фарадж убеждён, что Киеву необходимо провести выборы, если страна намерена придерживаться западных демократических ценностей.

Британский политик не стал называть конкретные сроки возможного голосования. Он напомнил, что даже во время Второй мировой войны в Великобритании проходили выборы. По его словам, вопрос о том, когда украинцы смогут вновь прийти на избирательные участки, остаётся открытым.

Ранее Life.ru писал, что Урсула фон дер Ляйен после разговора с Зеленским сообщила, что ЕС на этой неделе выделит Украине дополнительные средства на дроны и ракеты, не назвав сумму. По её словам, Украина станет одной из главных тем саммита ЕС 15–16 октября, где обсудят финансовые потребности Киева на 2027 год и дополнительную международную поддержку.