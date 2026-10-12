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Опубликовано 12 октября, 10:17

«Зима пройдёт ещё хуже»: Украина рискует остаться без энергии из-за коррупции властей

Экс-премьер Азаров: Украина рискует остаться без энергии из-за коррупции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn

Украина рискует остаться без энергии из-за коррупции, мешающей использовать иностранную помощь, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров. По его словам, власти препятствуют использованию поддержки, на которой не могут заработать.

Азаров обвинил власти Украины в коррупции. Видео © «Абзац»

Экс-глава правительства объяснил, что для размещения генераторов нужны земельные участки. Чиновники выделяют их за взятки, но требовать деньги у других государств не могут. В результате множество установок остаются без подключения. Он привёл в пример помощь от Азербайджана: около 200 километров переданного Украине кабеля не используются.

«Мы видели, как проходила прошлая зима, эта зима пройдёт ещё хуже, это очевидно совершенно», — заключил собеседник «Абзаца».

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Напомним, перед зимой украинцы начали массово искать жильё в западных областях страны. В сентябре спрос на аренду в отдельных регионах превышал предложение в 15–18 раз.

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Борис Эльфанд
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