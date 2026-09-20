Одна из самых популярных круп в России продолжает рекордно дешеветь

Российский рис «первой цены» в крупных торговых сетях в начале сентября можно купить от 45 рублей за килограмм. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли.

С начала года минимальная стоимость крупы снизилась на 13%, а только за последний месяц — почти на 2%. В годовом выражении социально значимый рис в сетях подешевел примерно на 24%.

Председатель АКОРТ Станислав Богданов отметил, что свыше 80% риса на российском рынке приходится на отечественную продукцию. Импортируют в основном более дорогие сорта из Индии, Вьетнама, Китая, Пакистана, Камбоджи и Таиланда.

По словам доктора экономических наук Леонида Холода, российский рынок сейчас находится в профиците: крупы производится много, а часть покупателей дополнительно переключается на более доступные сорта. Это создаёт давление на стоимость массового сегмента.

Разброс цен остаётся большим. В магазинах можно встретить как российскую крупу по 45 рублей за килограмм, так и импортные разновидности вроде басмати стоимостью около 300 рублей.

Ранее Life.ru сообщал, что продажи индейки в России за первое полугодие выросли на 17%. Эксперты связывали рост спроса с расширением ассортимента, более активным присутствием продукции в торговых сетях и интересом покупателей к доступным источникам белка.