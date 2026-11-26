Когда все деньги находятся на одной карте, бывает сложно быстро понять, какая сумма действительно доступна для повседневных расходов. На общем балансе смешиваются средства на обязательные платежи, продукты, развлечения и будущие покупки. В результате человек может ориентироваться на остаток, не учитывая предстоящие списания и финансовые планы. Эксперт по потребительскому поведению платёжного сервиса «Апельсин» Юлия Тарасова рассказала Life.ru, как грамотно организовать бюджет.

Один из способов сделать бюджет более понятным — разделить деньги по назначению. Для этого необязательно открывать множество счетов или оформлять несколько карт: достаточно выбрать удобную систему учёта и регулярно её придерживаться. Юлия Тарасова Эксперт по потребительскому поведению платёжного сервиса «Апельсин»

Для начала стоит определить несколько направлений, на которые распределяется доход. Первое — обязательные расходы: аренда жилья или ипотека, коммунальные платежи, связь, транспорт и другие регулярные платежи. Эти деньги лучше выделять сразу после поступления дохода, чтобы не потратить их на текущие покупки.

Вторая категория — повседневные расходы. Сюда относятся продукты, бытовые товары, кафе, транспорт и другие траты, которые возникают в течение месяца. Именно эту сумму удобно считать основным бюджетом на каждый день.

Третья категория — накопления и финансовый резерв. Даже если пока получается откладывать небольшую сумму, важно учитывать её отдельно от денег, предназначенных для текущих расходов.

Наконец, можно выделить средства на крупные цели: отпуск, ремонт, покупку техники или автомобиля. Так будет проще отслеживать прогресс и понимать, сколько ещё нужно накопить.

Как организовать хранение денег

Необязательно использовать отдельную банковскую карту для каждой категории. Например, повседневные расходы можно оставить на основной карте, а накопления и деньги на крупные цели хранить на отдельных накопительных счетах или вкладах.

Другой вариант — вести учёт в приложении или таблице, обозначая назначение каждой суммы. Такой подход подойдёт тем, кто предпочитает не открывать дополнительные счета, но хочет видеть структуру бюджета.

«Главное — чтобы система не усложняла повседневную жизнь. Если для контроля денег приходится выполнять слишком много действий, поддерживать такую привычку будет тяжелее», — отмечает эксперт.

При выборе способа хранения и использования денег стоит обращать внимание не только на удобство, но и на условия, которые предлагают финансовые сервисы. Например, отдельные счета могут предусматривать начисление процентов на остаток или другие преимущества. При этом важно заранее изучить ограничения, минимальные суммы, сроки и условия получения вознаграждения.

Для повседневных покупок также могут быть полезны программы лояльности и опции получения кешбэка. Возвращённые средства можно учитывать как дополнительную выгоду от привычных расходов.

Почему бюджет нужно время от времени пересматривать

Система распределения средств не должна оставаться неизменной. Доходы, обязательные платежи и приоритеты могут меняться, поэтому полезно периодически проверять, насколько выбранные суммы соответствуют реальной ситуации. Например, после повышения стоимости аренды или появления новых регулярных расходов следует скорректировать бюджет. Если удалось завершить накопления на одну цель, освободившуюся сумму можно направить на следующую.

Разделение денег по назначению помогает не ограничивать себя в покупках, а лучше понимать собственные финансовые возможности. Когда обязательные платежи, повседневные расходы и накопления не смешиваются в одном общем остатке, принимать решения становится проще: человек видит, сколько может потратить сейчас, не затрагивая деньги, предназначенные для будущих планов.

А ранее Life.ru подсчитал стоимость студенческой жизни в Москве. В 2026 году студенту потребуется по меньшей мере 32,3 тысячи рублей в месяц, если он живёт в общежитии и строго экономит на повседневных расходах. При аренде отдельной квартиры бюджет может вырасти до 74,5–79,5 тысячи рублей.