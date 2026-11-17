Студенту в Москве в 2026 году потребуется минимум 32,3 тысячи рублей в месяц, если он живёт в общежитии и строго экономит на повседневных расходах. При аренде отдельной квартиры бюджет может вырасти до 74,5–79,5 тысячи рублей. Такие расчёты в беседе с Life.ru представил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко.

Аренда квартиры — главный пункт в бюджете студента. Аренда даже самой скромной квартиры рядом стоит от 35 000 рублей в месяц. Если есть общежитие, то это около 3800 рублей в месяц. Пётр Щербаченко Доцент Финансового университета при Правительстве РФ

Ещё одна крупная статья расходов — питание. Если студент готовит самостоятельно, на базовый набор продуктов потребуется в среднем 20–25 тысяч рублей в месяц. Дополнительно эксперт предлагает учитывать расходы на обеды вне дома.

«В столовой или кафе университета комплексный обед для студента стоит около 300 рублей», — рассказал Щербаченко.

Если покупать такой обед пять раз в неделю, за четыре недели набежит 6000 рублей. В кафе за пределами вуза один обед стоит 500–700 рублей, поэтому месячные расходы составят от 10 до 14 тысяч рублей.

На мобильную связь и домашний интернет экономист отвёл по 750 рублей — всего 1500 рублей в месяц.

Студентам очной формы обучения доступны льготные проездные по карте москвича. В 2026 году безлимитный билет на 30 дней для поездок на метро, МЦК, МЦД в зоне «Центральная» и наземном транспорте стоит 985 рублей. Эксперт также напомнил, что при себе необходимо иметь студенческий билет — контролёры могут попросить его предъявить.

На основании этих расходов Щербаченко составил три варианта месячного бюджета.

Минимальный бюджет с общежитием — 32 285 рублей

При строгой экономии студент потратит 3800 рублей на общежитие, 20 тысяч на продукты и ещё 6000 рублей на обеды в университете. Транспорт обойдётся в 985 рублей, мобильная связь и интернет — в 1500 рублей.

«Одежда и развлечения в этом сценарии не заложены — это действительно режим экономии», — пояснил Щербаченко.

При этом расчёт не учитывает лекарства, непредвиденные покупки и другие дополнительные расходы.

Бюджет с общежитием и досугом — 43 285–48 285 рублей

Расходы на жильё, проезд и связь остаются прежними. На питание экономист отвёл 32 тысячи рублей: 20 тысяч на продукты и ещё 12 тысяч на обеды вне университета.

Дополнительно от 5000 до 10 000 рублей предусмотрены на одежду и развлечения. Таким образом, месячный бюджет составит от 43 285 до 48 285 рублей.

Бюджет со съёмной квартирой — 74 485–79 485 рублей

Самый дорогой сценарий предполагает аренду отдельной квартиры за 35 тысяч рублей в месяц. На питание потребуется ещё 32 тысячи рублей, на транспорт — 985 рублей, а на связь и интернет — 1500 рублей.

С учётом расходов на одежду и развлечения от 5000 до 10 000 рублей общая сумма составит 74 485–79 485 рублей. При этом первоначальный залог, возможная комиссия за аренду и дополнительные коммунальные платежи в расчёт не включены. Если студент выберет квартиру ближе к университету, расходы могут оказаться ещё выше.

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