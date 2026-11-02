Пассажирский Superjet авиакомпании «Ямал» столкнулся с белой куропаткой при заходе на посадку в Новом Уренгое. Птица повредила световое оборудование самолёта, сообщает SHOT.

Борт выполнял рейс из Уфы. По данным канала, куропатка попала под переднюю опору шасси. Повреждения получили посадочная фара, её электрический разъём и рулёжная фара.

Самолёт благополучно приземлился. Посадка прошла штатно, никто из пассажиров не пострадал.

А ранее самолёт Airbus A330-343 авиакомпании China Southern Airlines продемонстрировал в небе мастерство пилотажа после столкновения со стаей птиц. Лайнер взлетел из аэропорта Шанхай Хунцяо, после чего был сразу «атакован» пернатыми. Удар оказался настолько мощным, что прямо в воздухе разрушился обтекатель РЛС на носу.