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Опубликовано 19 сентября, 11:57

Одна миллисекунда парализовала авиасообщение Британии, пострадали 2 тыс. рейсов

Миллисекундный сбой нарушил работу аэропортов Великобритании

Обложка © ТАСС / NEIL HALL / ЕРА

Обложка © ТАСС / NEIL HALL / ЕРА

Миллисекундный сбой в системе управления воздушным движением мог вызвать масштабные перебои в авиасообщении Великобритании. Из-за него отменили, задержали или перенаправили более 2 тыс. рейсов.

Инцидент произошёл 8 сентября. Сбой затронул Национальную систему управления воздушным пространством, которая отвечает за координацию авиаперевозок в стране.

Согласно предварительным выводам расследования, система получила ручной запрос на присвоение кода воздушному судну. Однако в этот момент поступила более приоритетная задача.

Обработка первоначального запроса приостановилась, но затем не возобновилась должным образом. В результате повредились выходные данные и оказались затронуты последующие обновления информации о полётах.

«Всё это произошло за миллисекунду», — сообщили в Национальной службе управления воздушным движением Великобритании (NATS).

Расследование продолжается. Специалисты должны установить точную причину сбоя и определить меры, которые помогут избежать повторения подобных нарушений.

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Ранее сбой произошёл в аэропорту Пулково. Из-за него регистрация пассажиров на рейс прошла в ручном режиме.

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Полина Никифорова
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