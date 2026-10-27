Одна ошибка — тысячи проблем: Нейросети обнаружили дыру в Интернете

Массовые неполадки в работе интернет-ресурсов могут быть связаны с опасными уязвимостями PHP — технологии, от которой зависят тысячи цифровых сервисов. Даже если сайт продолжает открываться, отдельные его функции способны перестать работать. Причины происходящего в интервью радио Sputnik объяснил коммерческий директор Антон Даутов.

По словам специалиста, PHP применяется далеко за пределами обычных веб-страниц. На этой технологии работают интернет-магазины, платёжные системы, сервисы бронирования, образовательные площадки и корпоративные приложения.

Проблема заключается в том, что совершенно разные компании могут использовать одинаковые программные компоненты. Поэтому обнаружение серьёзной ошибки безопасности способно одновременно поставить под угрозу множество независимых платформ.

«При этом наличие PHP само по себе ещё не означает, что система подвержена конкретной атаке», — подчеркнул Даутов.

Эксперт пояснил, что всё зависит от версии программного обеспечения и настроек защиты. Пользователь может свободно просматривать товары, но столкнуться с ошибкой при оплате покупки, авторизации или отправке заявки.

Дополнительную опасность создаёт искусственный интеллект. С одной стороны, нейросети помогают специалистам быстрее находить слабые места в программном коде. С другой — аналогичными инструментами способны воспользоваться киберпреступники.

Разработчики PHP уже выпустили необходимые исправления. Однако сроки восстановления сервисов различаются: одним организациям достаточно обновить программы, другим потребуется проверить совместимость систем и устранить последствия сбоев.