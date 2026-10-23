Цифровой блэкаут в Финляндии: Сайты ведомств отключены из-за угрозы масштабного взлома

В Финляндии временно отключили ряд государственных интернет-порталов из-за опасных уязвимостей, позволяющих хакерам получить доступ к информационным системам. Полное восстановление сервисов может растянуться на несколько недель. Об этом сообщает Yle со ссылкой на государственный IT-центр Valtori.

Проблемы затронули сайты Национальной земельной службы, Метеорологического института и портал Министерства юстиции. Перебои возникли также в работе электронных медицинских и налоговых услуг, включая отдельные функции авторизации пользователей.

Причиной ограничений стали две критические ошибки безопасности в языке программирования PHP, широко применяемом при создании сайтов. Финские власти решили заранее закрыть доступ к потенциально уязвимым ресурсам, чтобы предотвратить возможные кибератаки. При этом признаков успешного взлома специалисты не обнаружили.

Часть сервисов уже возобновила работу. В частности, восстановился доступ к системе медицинских данных OmaKanta. Однако отдельные функции налогового портала OmaVero и других государственных платформ пока остаются недоступными.

Разработчики PHP выпустили защитные обновления 21 октября. Финский центр кибербезопасности рекомендовал незамедлительно установить исправления. Однако проверка и модернизация всей государственной IT-инфраструктуры потребуют дополнительного времени.