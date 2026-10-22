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Опубликовано 22 октября, 16:03

Уже 14 стран отключили государственные сайты из-за уязвимости PHP

Венгрия на 48 часов отключила правительственные сайты из-за уязвимости PHP

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Linda Knoll

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Linda Knoll

Венгрия временно заблокировала доступ к нескольким правительственным интернет-порталам из-за критических уязвимостей в языке программирования PHP. Государственные онлайн-сервисы приостановили работу на 48 часов. Об этом сообщил министр науки и технологий страны Золтан Танач на своей странице в социальной сети.

Под ограничения попал в том числе портал электронных госуслуг magyarország.hu. Решение приняли после обнаружения опасных ошибок безопасности PHP2Shell, способных поставить под угрозу работу сайтов и сохранность пользовательских данных.

«Мы в качестве меры предосторожности ночью временно отключили сайт», — пояснил министр.

По его словам, признаков хакерского вмешательства специалисты не выявили, однако решили не рисковать до устранения проблемы. Приостановить работу государственных ресурсов рекомендовал Национальный институт кибербезопасности Венгрии. Ведомство призвало оперативно установить необходимые обновления и устранить обнаруженные недостатки защиты.

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Причиной международной тревоги стали две критические уязвимости PHP — языка программирования, который используется при создании множества сайтов и онлайн-платформ. 21 октября разработчики выпустили предупреждение и рекомендовали срочно обновить программное обеспечение либо временно отключить потенциально уязвимые сервисы. Ранее Life.ru сообщал об отключении государственных сайтов ещё в 13 странах из-за той же уязвимости PHP. Первыми ограничения ввели Нидерланды, Финляндия и Бельгия, позднее к ним присоединились Великобритания, Франция, Германия, США, Япония и другие государства.

Больше новостей о кибербезопасности, уязвимостях программного обеспечения и цифровых угрозах — в разделе «Технологии» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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