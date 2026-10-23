Центр при ФСБ рекомендовал отключать сайты из-за найденных ИИ уязвимостей

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), действующий при ФСБ России, рекомендовал организациям временно ограничивать доступ к уязвимым сайтам вплоть до их отключения, если оперативно устранить проблемы с безопасностью невозможно. Причиной стали две критические уязвимости в языке программирования PHP, обнаруженные с помощью искусственного интеллекта.

Предупреждение адресовано владельцам объектов критической информационной инфраструктуры. К ним относятся системы, обеспечивающие работу важных отраслей, в том числе энергетики, транспорта, связи, банков и здравоохранения. Соответствующее уведомление направили через государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак.

Специалистам рекомендовано установить исправленную версию PHP, после чего проверить серверы антивирусными средствами и изучить журналы событий на предмет возможного взлома. При обнаружении подозрительной активности информацию необходимо передать дежурным специалистам ГосСОПКА.

Если обновить программное обеспечение в короткие сроки не удаётся, организациям следует рассмотреть временное закрытие внешнего доступа к уязвимым веб-серверам. Такая мера призвана снизить вероятность проникновения злоумышленников до устранения проблем.

Обнаруженные уязвимости опасны тем, что при определённых условиях позволяют атакующим выполнять команды на сервере без авторизации. Это создаёт риск получения контроля над сайтом и доступа к конфиденциальной информации, включая пароли и другие служебные данные.

Разработчики PHP уже выпустили экстренные исправления. Однако из-за широкого распространения этого языка программирования потенциальная угроза затрагивает большое количество интернет-ресурсов. По данным аналитического сервиса W3Techs, PHP используется на значительной части сайтов по всему миру, в том числе в русскоязычном сегменте интернета.

На обнаруженные проблемы также отреагировали зарубежные специалисты по кибербезопасности. Владельцам интернет-ресурсов рекомендуют как можно быстрее обновить программное обеспечение, а до установки исправлений принять дополнительные меры защиты.

Ранее Life.ru сообщал, что уже 14 стран временно отключили государственные сайты из-за критических уязвимостей PHP. Четырнадцатой стала Венгрия, власти которой на 48 часов приостановили работу ряда правительственных порталов, включая сайт электронных госуслуг. Министр науки и технологий страны Золтан Танач пояснил, что отключения носят профилактический характер: признаков хакерских атак специалисты не обнаружили, однако решили ограничить доступ до устранения угрозы.