Одна ошибка в ходе воздушной дуэли с «Геранью» стоила жизни капитану ВСУ
Капитан ВСУ Виталий Дору погиб, пытаясь сбить «Герань» с самолёта
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Капитан украинской армейской авиации Виталий Дору погиб при неудачной попытке сбить российский беспилотник «Герань». Об этом сообщили представители российских силовых структур.
По словам собеседника ТАСС, военнослужащий проходил службу в 12-й бригаде армейской авиации ВСУ.
«В результате неудачной попытки перехвата российской «Герани» ликвидирован лётчик 12-й бригады армейской авиации капитан Дору Виталий Михайлович», — рассказал источник.
Кроме того, российские силовики сообщили о гибели ещё двух украинских офицеров. В Сумской области, по их сведениям, был уничтожен старший лейтенант Иван Радюк, командовавший пулемётным взводом 5-й отдельной тяжёлой механизированной бригады ВСУ.
Ещё один инцидент произошёл в Закарпатской области. Там в смертельную автомобильную аварию по дороге на службу попал подполковник полиции Михаил Танчинец. Он занимал должность заместителя начальника регионального управления по противодействию киберпреступлениям и отвечал за борьбу с мошенническими кол-центрами.
Ранее Life.ru сообщал о новых скоростных возможностях российских беспилотников «Герань». По данным публикации, во время массированной атаки на Украину 16 октября реактивные модификации «Герань-5» предположительно разгонялись до 800 км/ч, что значительно превышает ранее заявленные показатели. При этом сообщалось, что российские военные использовали разные типы дронов последовательно, создавая дополнительную нагрузку на украинскую систему противовоздушной обороны.