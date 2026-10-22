Одна ошибка в ходе воздушной дуэли с «Геранью» стоила жизни капитану ВСУ

Капитан украинской армейской авиации Виталий Дору погиб при неудачной попытке сбить российский беспилотник «Герань». Об этом сообщили представители российских силовых структур.

По словам собеседника ТАСС, военнослужащий проходил службу в 12-й бригаде армейской авиации ВСУ.

«В результате неудачной попытки перехвата российской «Герани» ликвидирован лётчик 12-й бригады армейской авиации капитан Дору Виталий Михайлович», — рассказал источник.

Кроме того, российские силовики сообщили о гибели ещё двух украинских офицеров. В Сумской области, по их сведениям, был уничтожен старший лейтенант Иван Радюк, командовавший пулемётным взводом 5-й отдельной тяжёлой механизированной бригады ВСУ.

Ещё один инцидент произошёл в Закарпатской области. Там в смертельную автомобильную аварию по дороге на службу попал подполковник полиции Михаил Танчинец. Он занимал должность заместителя начальника регионального управления по противодействию киберпреступлениям и отвечал за борьбу с мошенническими кол-центрами.