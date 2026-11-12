Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение отправить в отставку главного тренера Майкла Каррика. Об этом сообщил известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X. Причиной кадровых перемен стали неудовлетворительные результаты английского клуба.

После десяти матчей нынешнего сезона Премьер-лиги «красные дьяволы» занимают 18-е место в турнирной таблице, находясь в зоне вылета. За это время команда сумела одержать лишь одну победу, набрав восемь очков.

Главным претендентом на освободившуюся должность называют 54-летнего аргентинца Маурисио Почеттино. Сейчас аргентинский специалист возглавляет сборную США, однако, по сообщениям СМИ, заинтересован в возвращении к клубной работе. Ранее он тренировал английские «Саутгемптон», «Тоттенхэм» и «Челси», а также французский ПСЖ.

Майклу Каррику 45 лет. Он возглавил МЮ в текущем году, а до этого работал в «Мидлсбро». В бытность футболистом он выступал за манкунианцев с 2006 по 2018 год.