Одна победа за 10 матчей: «Манчестер Юнайтед» решил расстаться с Карриком после провала в АПЛ
Инсайдер Романо сообщил о решении «Манчестер Юнайтед» уволить тренера Каррика
Майкл Каррик. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MDI
Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение отправить в отставку главного тренера Майкла Каррика. Об этом сообщил известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X. Причиной кадровых перемен стали неудовлетворительные результаты английского клуба.
После десяти матчей нынешнего сезона Премьер-лиги «красные дьяволы» занимают 18-е место в турнирной таблице, находясь в зоне вылета. За это время команда сумела одержать лишь одну победу, набрав восемь очков.
Главным претендентом на освободившуюся должность называют 54-летнего аргентинца Маурисио Почеттино. Сейчас аргентинский специалист возглавляет сборную США, однако, по сообщениям СМИ, заинтересован в возвращении к клубной работе. Ранее он тренировал английские «Саутгемптон», «Тоттенхэм» и «Челси», а также французский ПСЖ.
Майклу Каррику 45 лет. Он возглавил МЮ в текущем году, а до этого работал в «Мидлсбро». В бытность футболистом он выступал за манкунианцев с 2006 по 2018 год.
Ранее Life.ru сообщал о волевой победе «Манчестер Юнайтед» над итальянской «Ромой» в Лиге чемпионов. Подопечные Каррика уступали со счётом 0:2, но сумели переломить встречу и выиграли 3:2. Этот успех позволил команде прервать девятиматчевую безвыигрышную серию.