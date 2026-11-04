Английский «Манчестер Юнайтед» совершил камбэк в матче четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов против итальянской «Ромы». Манкунианцы уступали со счётом 0:2, однако сумели переломить игру и победить 3:2 благодаря дублю Матеуса Куньи в концовке встречи.

Гости захватили преимущество уже в первом тайме. На 11-й минуте счёт открыл Матиас Суле, а спустя семь минут Дониелл Мален реализовал пенальти и удвоил преимущество римлян. На перерыв хозяева ушли, уступая в два мяча.

После смены сторон «Манчестер Юнайтед» перехватил инициативу. На 58-й минуте Бруну Фернандеш с пенальти сократил отставание, а на 83-й минуте Матеус Кунья восстановил равновесие. Всего через три минуты бразильский нападающий забил вновь и вывел английскую команду вперёд. В компенсированное время Кунья получил вторую жёлтую карточку и оставил хозяев в меньшинстве.

Несмотря на удаление автора победного мяча, подопечные Майкла Каррика удержали счёт и добились долгожданного успеха. Эта победа позволила «Манчестер Юнайтед» прервать девятиматчевую безвыигрышную серию, за время которой команда шесть раз уступила соперникам и трижды сыграла вничью. Последний раз манкунианцы побеждали 10 сентября, когда разгромили азербайджанский «Сабах» со счётом 4:0 в Лиге чемпионов.

После четырёх туров английский клуб набрал шесть очков и занимает 17-е место в общей таблице турнира. «Рома» располагается на 19-й строчке, имея в активе четыре балла.

После камбэка манкунианцы набрали шесть очков. Какое место занимает «Манчестер Юнайтед», кто сейчас проходит напрямую в 1/8 финала и кто попадает в стыки — в таблице Life.ru.

Следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 25 ноября в Португалии против лиссабонского «Спортинга». В тот же день римляне отправятся во Францию на встречу с «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский голкипер Матвей Сафонов.