Генеральный адвокат Суда ЕС Тамара Чапета вспомнила советского лидера Никиту Хрущёва и его рассуждение о «военном» предназначении обычных пуговиц. Необычный пример появился в заключении по делу о том, насколько широко следует трактовать понятие товаров двойного назначения.

«В разгар холодной войны Никита Хрущёв заметил, что пуговицы от брюк могут считаться товарами «двойного назначения», поскольку, если солдату приходится одной рукой придерживать брюки, у него остаётся только одна свободная рука, чтобы стрелять», — говорится в заключении генадвоката.

Так Чапета проиллюстрировала сложность границы между обычным гражданским товаром и продукцией, которую потенциально можно использовать в военных целях. По её мнению, понятие товаров двойного назначения следует трактовать широко, однако оценивать прежде всего их физические и технические возможности.

Разбирательство связано с австрийским производителем учебных самолётов. В 2019 году компания получила разрешение на экспорт в Мьянму и поставила туда три самолёта, тренажёр и часть технологий. Позднее власти Австрии отказались разрешить экспорт ещё трёх машин, комплектующих и технологий, указав, что самолёты могут применяться для подготовки военных пилотов, разведки и наблюдения. Конечным пользователем выступали ВВС Мьянмы.

В заключении приводится и другой пример двойного назначения: в середине 1980-х Ирак, согласно цитируемому Чапетой исследованию, заказал в Западной Германии несколько сотен систем дистанционного управления для игрушечных машинок, чтобы повысить точность устаревших ракет Scud.

Заключение генерального адвоката не является решением Суда ЕС и юридически его не связывает. Окончательную позицию по делу C-538/25 суд вынесет позднее.

Ранее Life.ru рассказывал о развитии отношений России и Мьянмы, включая экономическое и военно-техническое сотрудничество двух стран. Страны подписали декларацию против санкций и договорились о строительстве АЭС.