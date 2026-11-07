Одна за другой: В Москве завели дело на новую порноактрису после показаний экс-девушки Паши Техника
На порноактрису Сигову завели дело после показаний экс-девушки Паши Техника
Обложка © Telegram / Milana sw Vice
В Москве возбуждено ещё одно уголовное дело о незаконном изготовлении и распространении порнографии. На этот раз под следствием оказалась 34-летняя Полина Сигова, известная под псевдонимом Melani Vice. По данным Telegram-канала SHOT, показания против неё дала Кристина Лекси, бывшая возлюбленная рэпера Паши Техника.
Как утверждает источник, Сигову задержали ещё в августе и отправили под домашний арест. С тех пор суд уже дважды продлевал ей меру пресечения. За незаконное изготовление и оборот порнографических материалов женщине может грозить до шести лет лишения свободы.
По предварительным данным, поводом для уголовного преследования стала продажа откровенных видеороликов в закрытых каналах. Осенью показания на Сигову якобы дала Кристина Лекси, которая сама проходит обвиняемой по аналогичному делу.
Несмотря на домашний арест, Сигова, как сообщает SHOT, продолжает пользоваться социальными сетями и публиковать контент. При этом сведения о конкретных ограничениях, установленных для неё судом, не приводятся.
Это уже не первый случай, когда имя Лекси появляется в связи с уголовным преследованием других представительниц индустрии контента для взрослых. Ранее бывшая порноактриса Ольга Мур, известная как «русская милфа», также обвинила экс-девушку Паши Техника в причастности к возбуждению против неё уголовного дела.
Мур утверждала, что Кристина написала на неё заявление после личной ссоры. Причиной предполагаемого обращения в полицию она назвала зависть. При этом сама Ольга признала вину по делу о незаконном изготовлении и обороте порнографии.
Кристина Лекси, настоящее имя которой Тина Романова, ранее также признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Окончательные судебные решения по этим делам ещё не вынесены.
Ранее Life.ru сообщал, что Ольга Мур расплакалась после судебного заседания и обвинила бывшую девушку Паши Техника в доносе. Актриса рассказала, что раньше близко дружила с Кристиной Лекси, однако незадолго до её ареста между ними произошёл конфликт. По словам Мур, именно бывшая подруга обратилась в правоохранительные органы. При этом сама Лекси ранее признала вину в распространении порнографических материалов и пошла на сотрудничество со следствием.