В Москве возбуждено ещё одно уголовное дело о незаконном изготовлении и распространении порнографии. На этот раз под следствием оказалась 34-летняя Полина Сигова, известная под псевдонимом Melani Vice. По данным Telegram-канала SHOT, показания против неё дала Кристина Лекси, бывшая возлюбленная рэпера Паши Техника.

Как утверждает источник, Сигову задержали ещё в августе и отправили под домашний арест. С тех пор суд уже дважды продлевал ей меру пресечения. За незаконное изготовление и оборот порнографических материалов женщине может грозить до шести лет лишения свободы.

По предварительным данным, поводом для уголовного преследования стала продажа откровенных видеороликов в закрытых каналах. Осенью показания на Сигову якобы дала Кристина Лекси, которая сама проходит обвиняемой по аналогичному делу.

Несмотря на домашний арест, Сигова, как сообщает SHOT, продолжает пользоваться социальными сетями и публиковать контент. При этом сведения о конкретных ограничениях, установленных для неё судом, не приводятся.

Это уже не первый случай, когда имя Лекси появляется в связи с уголовным преследованием других представительниц индустрии контента для взрослых. Ранее бывшая порноактриса Ольга Мур, известная как «русская милфа», также обвинила экс-девушку Паши Техника в причастности к возбуждению против неё уголовного дела.

Мур утверждала, что Кристина написала на неё заявление после личной ссоры. Причиной предполагаемого обращения в полицию она назвала зависть. При этом сама Ольга признала вину по делу о незаконном изготовлении и обороте порнографии.

Кристина Лекси, настоящее имя которой Тина Романова, ранее также признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Окончательные судебные решения по этим делам ещё не вынесены.