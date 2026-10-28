«Женская зависть»: «Русская милфа» расплакалась после суда и обвинила бывшую Паши Техника в доносе

Бывшая порноактриса Ольга Мур, известная как «русская милфа», обвинила экс-возлюбленную рэпера Паши Техника Кристину Лекси в причастности к возбуждению против неё уголовного дела. По словам артистки в беседе с корреспондентом SHOT, причиной стали зависть и личный конфликт, произошедший около месяца назад.

Ольга Мур рассказала о конфликте с Кристиной Лекси. Видео © SHOT

Мур, настоящее имя которой Ольга Зубкова, утверждает, что именно Лекси написала на неё заявление. При этом сама обвиняемая полностью признаёт вину по делу о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов.

«Бывшая подруга написала на меня заявление. Мы с ней поругались, она сейчас сидит в СИЗО. [Это была] Кристина Лекси. Бывшая Паши Техника. Мы с ней раньше близко дружили, сейчас, за месяц до её ареста поругались. Не знаю, женская зависть», — прокомментировала ситуацию актриса.

Перед заседанием Зубкова призналась журналистам, что ей не хватило ума и ответственности, чтобы избежать уголовного преследования. Теперь она рассчитывает на снисхождение суда. Перед входом в зал женщина перекрестилась. Однако рассмотрение дела отложили. После выхода из здания суда бывшая порноактриса не смогла сдержать эмоций и расплакалась прямо на улице.

Сама Кристина Лекси, настоящее имя которой Тина Романова, также проходит обвиняемой по делу о распространении порнографии. Ранее она признала вину и заключила досудебное соглашение со следствием.