Бывшая Паши Техника пошла на сделку со следствием после нескольких месяцев в СИЗО

Бывшая возлюбленная Паши Техника Кристина Лекси, настоящее имя которой Тина Романова, полностью признала вину по уголовному делу о распространении порнографии. Девушка также заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Из материалов следует, что Романова написала явку с повинной и дала подробные признательные показания. При этом уголовное дело пока не завершено, а окончательное решение о наказании должен принять суд.

Лекси обвиняют в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов группой лиц с использованием интернета. По части 3 статьи 242 УК РФ ей грозит до шести лет лишения свободы.

История получила огласку в конце мая, когда Романову задержали после скандала с интимными кадрами актёра Виталия Гогунского. Артист обратился в полицию, утверждая, что девушка распространила материалы с его участием без согласия.

До уголовного дела Лекси была известна в том числе благодаря отношениям с рэпером Пашей Техником. Музыкант публично признавался ей в любви на концерте в Санкт-Петербурге. В апреле 2025 года артист скончался в Таиланде.

Ранее Life.ru сообщал о продлении ареста Романовой до 28 августа. Затем Мосгорсуд оставил её под стражей, отклонив жалобу защиты. Таким образом, нынешнее соглашение со следствием стало новым этапом уголовного дела после нескольких месяцев содержания обвиняемой в СИЗО.