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Опубликовано 25 октября, 09:00

Одним — победа, другим — страсть: что ждёт все 12 знаков зодиака на неделе с 26 октября по 1 ноября

Оглавление
Знак зодиака Овен
Знак зодиака Телец
Знак зодиака Близнецы
Знак зодиака Рак
Знак зодиака Лев
Знак зодиака Дева
Знак зодиака Весы
Знак зодиака Скорпион
Знак зодиака Стрелец
Знак зодиака Козерог
Знак зодиака Водолей
Знак зодиака Рыбы

Привычные планы могут потребовать пересмотра, а случайные события — оказаться важнее, чем кажется. Рунический гороскоп подскажет, на что обратить внимание каждому знаку зодиака и как выбрать свой темп, чтобы не пройти мимо возможностей недели.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Иногда хочется получить простой ответ: уже действовать или ещё подождать? Руны предлагают каждому знаку зодиака свою подсказку. В прогнозе на неделю с 26 октября по 1 ноября важны не только обещанные возможности, но и препятствия: именно они помогают понять, куда направить силы. Найдите свой знак и посмотрите, какие три руны задают ему настроение ближайших дней.

Знак зодиака Овен

Фото © Life.ru.

Фото © Life.ru.

Неделя движения, самопознания и победы. Эваз ускоряет события, зовёт в путь и к деловым союзам. Манназ помогает понять свои истинные желания и роль в происходящем. Тейваз даёт волю и стратегическое мышление — вы способны одержать важную победу. Трудность — не распыляться на суету, но решимость поможет. Успех — через движение и ясность целей. Совет: Действуйте смело, сверяясь с внутренним компасом. Победа уже близко.

Знак зодиака Телец

Фото © Life.ru.

Фото © Life.ru.

Неделя испытаний, скрытых возможностей и интуиции. Эйваз приносит вызов и противостояние ценностей. Перевернутый Перто указывает, что не все тайны стоит раскрывать — сохраните интригу. Лагуз усиливает чутьё, помогая чувствовать верное направление. Трудность — не поддаваться иллюзиям, но интуиция выведет. Успех — через трансформацию и доверие к себе.

Совет: Принимайте вызовы, храните секреты и слушайте сердце — перемены принесут пользу.

Игорь Вечерский

Рунолог

Совет: Принимайте вызовы, храните секреты и слушайте сердце — перемены принесут пользу.
Совет: Принимайте вызовы, храните секреты и слушайте сердце — перемены принесут пользу.

Знак зодиака Близнецы

Фото © Life.ru.

Фото © Life.ru.

Неделя дисциплины, задержек и силы. Наутиз напоминает о необходимости беречь здоровье — возможна усталость. Перевернутый Райдо может скорректировать планы поездок, но это шанс пересмотреть маршрут. Уруз даёт мощную энергию и выносливость для преодоления препятствий. Трудность — не раздражаться из-за остановок и не перегружаться. Успех — через терпение и силу. Совет: Отдыхайте, но не сдавайтесь — ваша мощь поможет преодолеть любые преграды.

Знак зодиака Рак

Фото © Life.ru.

Фото © Life.ru.

Неделя воли, перемен и силы. Тейваз даёт решимость и стратегию — вы способны победить в важном деле. Хагалаз приносит очищающие перемены, разрушающие отжившее и освобождающие место для нового. Уруз наполняет жизненной энергией и выносливостью. Трудность — не бояться хаоса и не терять себя. Успех — через смелость и обновление. Совет: Действуйте решительно, принимайте перемены и используйте силу — впереди прорыв.

Знак зодиака Лев

Фото © Life.ru.

Фото © Life.ru.

Неделя партнёрства, паузы и дисциплины. Гебо приносит гармоничный союз или выгодную сделку — поддержка партнёра будет ощутима. Иса советует замедлиться, чтобы осмыслить происходящее. Наутиз напоминает о необходимости беречь силы и соблюдать режим. Трудность — не торопиться и не перегружаться. Успех — через сотрудничество и паузу.

Совет: Объединяйтесь с надёжным человеком, делайте паузы и следите за здоровьем.

Игорь Вечерский

Рунолог

Совет: Объединяйтесь с надёжным человеком, делайте паузы и следите за здоровьем.
Совет: Объединяйтесь с надёжным человеком, делайте паузы и следите за здоровьем.

Знак зодиака Дева

Фото © Life.ru.

Фото © Life.ru.

Неделя победы, партнёрства и эмоциональной перестройки. Тейваз даёт волю и стратегическое мышление — вы способны достичь цели. Гебо приносит важный союз или выгодный обмен. Перевернутый Лагуз может вызвать путаницу в чувствах — полагайтесь на логику. Трудность — не поддаваться эмоциям в делах. Успех — через решимость и партнёрство. Совет: Действуйте смело, объединяйтесь и не доверяйте сиюминутным эмоциям.

Знак зодиака Весы

Фото © Life.ru.

Фото © Life.ru.

Неделя интуитивных сомнений, тайн и страсти. Перевернутый Лагуз может внести путаницу в чувства — доверяйте фактам. Перто открывает скрытую информацию или ваш внутренний потенциал. Ингуз разжигает огонь близости, обещая переход отношений на новый уровень. Трудность — не терять себя в эмоциях и не упустить знаки. Успех — через откровения и страсть. Совет: Слушайте разум, ищите секреты и открывайтесь любви — трансформация уже близко.

Знак зодиака Скорпион

Фото © Life.ru.

Фото © Life.ru.

Неделя конфликтов, паузы и тайн. Эйваз приносит спор, который изменит реальность к лучшему — не избегайте его. Иса советует замедлиться, чтобы всё обдумать. Перто открывает скрытую информацию или ваш внутренний потенциал. Трудность — не действовать сгоряча и не раскрывать все карты. Успех — через терпение и откровения. Совет: Принимайте вызовы, делайте паузы и храните тайны — это приведёт к прорыву.

Знак зодиака Стрелец

Фото © Life.ru.

Фото © Life.ru.

Неделя паузы, борьбы и безопасного завершения. Иса призывает замедлиться, чтобы осознать свои желания. Эйваз приносит спор, меняющий реальность к лучшему. Перевернутый Турисаз помогает аккуратно, без риска, разобраться с прошлыми проблемами. Трудность — не торопиться и не ввязываться в опасные авантюры. Успех — через терпение и конфликт. Совет: Не спешите, отстаивайте своё и завершайте прошлое — обновление уже рядом.

Знак зодиака Козерог

Фото © Life.ru.

Фото © Life.ru.

Неделя дисциплины, самопознания и урожая. Наутиз напоминает о дефиците ресурсов — берегите здоровье и силы. Манназ помогает понять себя и свою роль. Йера приносит плоды ваших прошлых усилий — награда уже близко. Трудность — не игнорировать сигналы тела и не торопить события. Успех — через терпение и самоанализ.

Совет: Отдыхайте, изучайте себя и ждите — результат придёт в своё время.

Игорь Вечерский

Рунолог

Совет: Отдыхайте, изучайте себя и ждите — результат придёт в своё время.
Совет: Отдыхайте, изучайте себя и ждите — результат придёт в своё время.

Знак зодиака Водолей

Фото © Life.ru.

Фото © Life.ru.

Неделя успеха, партнёрства и упадка сил. Соуло зажигает уверенность и признание — вы будете в центре внимания. Гебо приносит гармоничный союз или выгодную сделку. Перевернутый Уруз может дать ощущение слабости — не геройствуйте, отдохните. Трудность — не перегореть на пике активности. Успех — через партнёрство и отдых. Совет: Сияйте, объединяйтесь и берегите силы — победа будет долгой.

Знак зодиака Рыбы

Фото © Life.ru.

Фото © Life.ru.

Неделя страсти, дома и тайн. Ингуз разжигает огонь близости, обещая переход отношений на новый уровень. Отал укрепляет семейные узы и чувство безопасности — уделите время дому. Перто открывает скрытую информацию или ваш внутренний потенциал. Трудность — не упустить знаки и не закрыться от близких. Успех — через любовь, дом и откровения. Совет: Уделите время семье, любите и ищите секреты — гармония уже близко. Совет: Уделите время семье, любите и ищите секреты — гармония уже близко.

Сезон страстей и прочих бедствий: что Скорпион устроит всем знакам во второй половине октября
Сезон страстей и прочих бедствий: что Скорпион устроит всем знакам во второй половине октября

Неделя предлагает каждому свой путь: кому-то пора прибавить шаг, а кому-то — дать себе передышку. Если хочется больше подсказок, Life.ru уже рассказал, каким пяти знакам зодиака могут прийти деньги в конце октябряи что сезон Скорпиона приготовил всем знакам зодиака.

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Ольга Годуненко
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