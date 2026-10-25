Одним — победа, другим — страсть: что ждёт все 12 знаков зодиака на неделе с 26 октября по 1 ноября

Иногда хочется получить простой ответ: уже действовать или ещё подождать? Руны предлагают каждому знаку зодиака свою подсказку. В прогнозе на неделю с 26 октября по 1 ноября важны не только обещанные возможности, но и препятствия: именно они помогают понять, куда направить силы. Найдите свой знак и посмотрите, какие три руны задают ему настроение ближайших дней.

Знак зодиака Овен

Неделя движения, самопознания и победы. Эваз ускоряет события, зовёт в путь и к деловым союзам. Манназ помогает понять свои истинные желания и роль в происходящем. Тейваз даёт волю и стратегическое мышление — вы способны одержать важную победу. Трудность — не распыляться на суету, но решимость поможет. Успех — через движение и ясность целей. Совет: Действуйте смело, сверяясь с внутренним компасом. Победа уже близко.

Знак зодиака Телец

Неделя испытаний, скрытых возможностей и интуиции. Эйваз приносит вызов и противостояние ценностей. Перевернутый Перто указывает, что не все тайны стоит раскрывать — сохраните интригу. Лагуз усиливает чутьё, помогая чувствовать верное направление. Трудность — не поддаваться иллюзиям, но интуиция выведет. Успех — через трансформацию и доверие к себе.

Совет: Принимайте вызовы, храните секреты и слушайте сердце — перемены принесут пользу. Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Близнецы

Неделя дисциплины, задержек и силы. Наутиз напоминает о необходимости беречь здоровье — возможна усталость. Перевернутый Райдо может скорректировать планы поездок, но это шанс пересмотреть маршрут. Уруз даёт мощную энергию и выносливость для преодоления препятствий. Трудность — не раздражаться из-за остановок и не перегружаться. Успех — через терпение и силу. Совет: Отдыхайте, но не сдавайтесь — ваша мощь поможет преодолеть любые преграды.

Знак зодиака Рак

Неделя воли, перемен и силы. Тейваз даёт решимость и стратегию — вы способны победить в важном деле. Хагалаз приносит очищающие перемены, разрушающие отжившее и освобождающие место для нового. Уруз наполняет жизненной энергией и выносливостью. Трудность — не бояться хаоса и не терять себя. Успех — через смелость и обновление. Совет: Действуйте решительно, принимайте перемены и используйте силу — впереди прорыв.

Знак зодиака Лев

Неделя партнёрства, паузы и дисциплины. Гебо приносит гармоничный союз или выгодную сделку — поддержка партнёра будет ощутима. Иса советует замедлиться, чтобы осмыслить происходящее. Наутиз напоминает о необходимости беречь силы и соблюдать режим. Трудность — не торопиться и не перегружаться. Успех — через сотрудничество и паузу.

Совет: Объединяйтесь с надёжным человеком, делайте паузы и следите за здоровьем. Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Дева

Неделя победы, партнёрства и эмоциональной перестройки. Тейваз даёт волю и стратегическое мышление — вы способны достичь цели. Гебо приносит важный союз или выгодный обмен. Перевернутый Лагуз может вызвать путаницу в чувствах — полагайтесь на логику. Трудность — не поддаваться эмоциям в делах. Успех — через решимость и партнёрство. Совет: Действуйте смело, объединяйтесь и не доверяйте сиюминутным эмоциям.

Знак зодиака Весы

Неделя интуитивных сомнений, тайн и страсти. Перевернутый Лагуз может внести путаницу в чувства — доверяйте фактам. Перто открывает скрытую информацию или ваш внутренний потенциал. Ингуз разжигает огонь близости, обещая переход отношений на новый уровень. Трудность — не терять себя в эмоциях и не упустить знаки. Успех — через откровения и страсть. Совет: Слушайте разум, ищите секреты и открывайтесь любви — трансформация уже близко.

Знак зодиака Скорпион

Неделя конфликтов, паузы и тайн. Эйваз приносит спор, который изменит реальность к лучшему — не избегайте его. Иса советует замедлиться, чтобы всё обдумать. Перто открывает скрытую информацию или ваш внутренний потенциал. Трудность — не действовать сгоряча и не раскрывать все карты. Успех — через терпение и откровения. Совет: Принимайте вызовы, делайте паузы и храните тайны — это приведёт к прорыву.

Знак зодиака Стрелец

Неделя паузы, борьбы и безопасного завершения. Иса призывает замедлиться, чтобы осознать свои желания. Эйваз приносит спор, меняющий реальность к лучшему. Перевернутый Турисаз помогает аккуратно, без риска, разобраться с прошлыми проблемами. Трудность — не торопиться и не ввязываться в опасные авантюры. Успех — через терпение и конфликт. Совет: Не спешите, отстаивайте своё и завершайте прошлое — обновление уже рядом.

Знак зодиака Козерог

Неделя дисциплины, самопознания и урожая. Наутиз напоминает о дефиците ресурсов — берегите здоровье и силы. Манназ помогает понять себя и свою роль. Йера приносит плоды ваших прошлых усилий — награда уже близко. Трудность — не игнорировать сигналы тела и не торопить события. Успех — через терпение и самоанализ.

Совет: Отдыхайте, изучайте себя и ждите — результат придёт в своё время. Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Водолей

Неделя успеха, партнёрства и упадка сил. Соуло зажигает уверенность и признание — вы будете в центре внимания. Гебо приносит гармоничный союз или выгодную сделку. Перевернутый Уруз может дать ощущение слабости — не геройствуйте, отдохните. Трудность — не перегореть на пике активности. Успех — через партнёрство и отдых. Совет: Сияйте, объединяйтесь и берегите силы — победа будет долгой.

Знак зодиака Рыбы

Неделя страсти, дома и тайн. Ингуз разжигает огонь близости, обещая переход отношений на новый уровень. Отал укрепляет семейные узы и чувство безопасности — уделите время дому. Перто открывает скрытую информацию или ваш внутренний потенциал. Трудность — не упустить знаки и не закрыться от близких. Успех — через любовь, дом и откровения. Совет: Уделите время семье, любите и ищите секреты — гармония уже близко. Совет: Уделите время семье, любите и ищите секреты — гармония уже близко.