По словам Захаровой, система ООН постоянно менялась с момента своего создания, в ней появлялись новые институты и расширялась повестка. Однако представитель российского внешнеполитического ведомства считает, что отдельные государства пытались перестроить работу организации под собственные интересы. Поэтому преобразования должны затронуть не только Совет Безопасности, но и другие структуры ООН.