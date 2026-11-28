Одними реформами не обойтись: Захарова призвала к капитальной перестройке ООН
Захарова заявила о необходимости капитального ремонта ООН
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Организация Объединённых Наций нуждается в гораздо более масштабных преобразованиях, чем постепенное реформирование отдельных структур. Такую точку зрения высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио «Комсомольская правда».
«Уже нужен ремонт этой организации капитальный», — заявила дипломат.
По словам Захаровой, система ООН постоянно менялась с момента своего создания, в ней появлялись новые институты и расширялась повестка. Однако представитель российского внешнеполитического ведомства считает, что отдельные государства пытались перестроить работу организации под собственные интересы. Поэтому преобразования должны затронуть не только Совет Безопасности, но и другие структуры ООН.
Напомним, 19 ноября президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили реформирование ООН на трёхстороннем саммите в китайском Шэньчжэне. Лидеры трёх государств признали необходимость адаптации международной организации к современным реалиям. Вопрос её реформирования также включили в совместную Декларацию о мире.