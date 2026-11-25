Россия рассчитывает, что с 1 января 2027 года Организацию Объединённых Наций возглавит новый генеральный секретарь вместо Антониу Гутерриша. Москва надеется, что члены организации смогут своевременно согласовать кандидатуру преемника. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов, которого цитирует ТАСС.

«Мы надеемся, что всё-таки государства-члены проявят дисциплину, и 1 января 2027 года в кабинет генерального секретаря войдёт новый человек. Насколько я знаю, нынешний задерживаться не планирует», — сказал дипломат журналистам.

Полномочия Гутерриша, занимающего пост с 2017 года, истекают 31 декабря 2026-го. Однако определённости с его преемником пока нет. Совет Безопасности ООН должен рекомендовать кандидата, после чего его назначит Генеральная Ассамблея.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что реформа ООН должна избавить организацию от накопившихся проблем на всех уровнях. Она считает, что ограничиваться изменениями в Совете Безопасности или центральной штаб-квартире в Нью-Йорке нельзя. По её мнению, преобразования должны охватить всю систему ООН, включая её отдельные учреждения и внутренние структуры.