Реформа ООН должна избавить организацию от накопившихся проблем на всех уровнях. Об этом Мария Захарова заявила в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».

Официальный представитель МИД России считает, что ограничиваться изменениями в Совете Безопасности или центральной штаб-квартире в Нью-Йорке нельзя. По её мнению, преобразования должны охватить всю систему ООН, включая её отдельные учреждения и внутренние структуры.

«Не надо сбрасывать со счетов, что эта реформа должна пройтись, я бы сказала, по широкому кругу и вычистить, а в данном случае, я бы сказала, даже употребила слово грязь, гниль, вот эту затхлость из всяческих удалённых уголков», — подчеркнула дипломат.

Особое внимание Захарова уделила Секретариату ООН. Она обвинила западные страны в попытке превратить его в собственную сферу влияния, из-за чего, по её оценке, работа структуры приобрела политически ангажированный характер.

Представитель МИД также призвала пересмотреть деятельность организаций системы ООН, работающих по различным международным направлениям. Свою позицию она изложила, комментируя итоги саммита АТЭС.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин обсудили реформирование ООН на встрече в Шэньчжэне. Лидеры трёх стран высказались за изменения, которые позволят организации эффективнее реагировать на глобальные вызовы и выполнять задачи по поддержанию международного мира и безопасности.