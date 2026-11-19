Россия, Китай и США обсудили возможность реформирования Организации Объединённых Наций. Об этом Владимир Путин рассказал журналистам после трёхстороннего саммита в Шэньчжэне.

По словам российского президента, вопрос о будущем ООН стал одной из тем переговоров с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Все три государства входят в число постоянных членов Совета Безопасности, поэтому разговор затронул в том числе возможности дальнейшего развития организации и повышения её роли в международных делах.

«Мы все признаём, что это необходимо делать — приспосабливать работу этой универсальной организации к реалиям сегодняшнего дня», — подчеркнул Путин.

Российский лидер отметил, что участники переговоров говорили не только о необходимости преобразований, но и об укреплении потенциала ООН. По его словам, Москва, Вашингтон и Пекин понимают важность изменений, которые позволят организации соответствовать современной международной обстановке.

Президент обратил особое внимание на положение трёх держав в Совете Безопасности. Именно с учётом их статуса постоянных членов, пояснил он, на саммите поднимался вопрос о возможном реформировании ООН.

Ранее Life.ru сообщал, что Россия, Китай и США приняли совместную Декларацию о мире по итогам саммита в Шэньчжэне. Первым пунктом документа стало реформирование ООН. Три государства подтвердили приверженность изменениям, которые помогут организации эффективнее реагировать на глобальные вызовы и поддерживать международный мир и безопасность.