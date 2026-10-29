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Регион
Опубликовано 29 октября, 21:32

Путин — о реформе ООН: «Чтобы с водой не выплеснули и ребёнка»

Путин призвал к грамотной реформе ООН и расширении Совбеза

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

ООН и другие крупные международные организации нуждаются в реформировании из-за серьёзных изменений в мире. Однако преобразования должны учитывать позиции разных стран и не разрушать действующие механизмы международного взаимодействия. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка.

«Реформированию подлежат, безусловно, в связи с кардинальными изменениями в мире практически все крупные международные структуры, включая ООН. Вопрос только в том, чтобы эти решения принимались на основе, как мы говорим, широкого консенсуса и чтобы мы с водой не выплеснули и ребёнка», — сказал президент.

Путин отметил, что у ООН нет аналогов. Несмотря на претензии к работе организации, она остаётся площадкой, где государства согласовывают свои позиции по международным вопросам.

«Такой же другой организации у человечества больше нет. Да, может быть, она работает не так, как нам бы хотелось, но она все-таки есть, она работает, это площадка, где согласовываются позиции», — добавил глава государства.

Президент также поддержал постоянное представительство Африки в Совете Безопасности ООН. При этом, по его словам, странам континента предстоит определить, как именно организовать такое участие.

«Разумеется, убежден абсолютно, что Африка должна быть представлена там на постоянной основе, в том числе в Совете Безопасности. Наши африканские друзья тоже должны понять, в каком виде Африка будет там представлена — в качестве какого-то одного голоса либо смена будет каких-то африканских государств в Совбезе ООН», — отметил президент.

Путин добавил, что Россия поддерживает расширение представительства Африки и считает этот вопрос обоснованным.

«Это процесс, но мы его поддерживаем и считаем, что это правильная постановка вопроса», — заключил президент.

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Ранее Путин заявлял, что африканские государства должны активнее участвовать в принятии важнейших международных решений. Речь идёт в том числе о работе Совета Безопасности ООН и мировых финансовых организаций. По словам президента, Россия и страны Африки придерживаются близких взглядов по многим вопросам международной политики.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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