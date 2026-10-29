Путин назвал вопрос о соперничестве в Африке «не по адресу» для России

Россия никогда не рассматривала африканские страны как площадку для соперничества с другими государствами, поскольку никогда не была колониальной державой. Поэтому вопросы о борьбе за влияние на континенте не относятся к Москве. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка.

«Что касается того, что страны Африканского континента могут оставаться или быть предметом соперничества крупных государств — это вопрос не по адресу. Россия никогда не рассматривала страны Африки как какие-то объекты для соперничества», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что Россия всегда выстраивала отношения с африканскими государствами как с дружественными странами. По его словам, Москва не проводила колониальную политику, а, напротив, помогала народам Африки добиваться освобождения от колониальной зависимости.

Президент также выразил уверенность, что африканские государства продолжат развиваться и добиваться успехов. Он поблагодарил лидеров стран континента за совместную работу и пожелал им дальнейших достижений.

«Уверен, что наши африканские друзья этих успехов будут добиваться, опираясь на волю, трудолюбие, на свои культурные традиционные корни, на трудолюбие и стремление своих народов к повышению жизненного уровня, к занятию более справедливого места в мировой иерархии. Россия в силу своих возможностей и наших традиционных средств будет всячески способствовать», — подчеркнул Путин.

Ранее Владимир Путин заявил, что эпоха, когда узкая группа государств определяла судьбы целых континентов, подходит к концу. Выступая 28 октября на форуме Россия — Африка, президент отметил, что новый мировой порядок должен учитывать интересы всех участников международных отношений, а не только наиболее влиятельных стран.