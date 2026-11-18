Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сохраняет оптимизм относительно своей кандидатуры на пост генерального секретаря ООН. Он рассчитывает, что Совет Безопасности организации в ближайшее время определится с новым руководителем, чтобы тот успел подготовиться к вступлению в должность.

«Время идет, часы тикают, но это все в руках членов Совбеза ООН», — сказал Гросси на пресс-конференции на полях заседания Совета управляющих МАГАТЭ.

По словам дипломата, кандидаты полностью зависят от решения членов Совбеза. При этом он надеется, что согласование не затянется и для передачи полномочий останется достаточно времени.

«Я настроен оптимистично», — заключил глава агентства.

Аргентина официально выдвинула Гросси на пост генсека ООН ещё 26 ноября 2025 года. Согласно установленной процедуре, кандидатуру сначала должен рекомендовать Совет Безопасности, после чего нового руководителя назначает Генеральная Ассамблея.

Второй и последний срок действующего генсека Антониу Гутерреша истекает 31 декабря 2026 года. Его преемник должен приступить к работе 1 января 2027-го.

Ранее Life.ru сообщал об усилении позиций представительницы Коста-Рики Ребеки Гринспан. По данным источников РИА «Новости», в ходе восьмого предварительного голосования она получила поддержку 12 из 15 членов Совбеза. Гросси оказался вторым с девятью голосами за, четырьмя против и двумя воздержавшимися.

При этом процесс выбора нового руководителя ООН столкнулся с серьёзными разногласиями. Как писал Life.ru со ссылкой на Associated Press, ни один из основных претендентов не заручился поддержкой всех пяти постоянных членов Совбеза. Для рекомендации кандидата необходимо получить не менее девяти голосов и избежать вето со стороны России, США, Китая, Франции и Великобритании.