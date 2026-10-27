Международное агентство Reuters внесло существенную правку в публикацию о политике победившего на выборах в Сербии движения «Студенческий список». Из материала убрали утверждение, что его представители обещали прекратить экспорт вооружений в зоны конфликтов, включая поставки, которые через западных посредников попадают на Украину.

Изначально агентство сообщало, что ведущие кандидаты движения уже объявили о намерении остановить такие продажи. Эту информацию подхватили другие СМИ, представив отказ от поставок как одно из будущих решений новых сербских властей.

Однако в обновлённой версии Reuters говорится прямо противоположное: представители «Студенческого списка» пока не заявляли, намерены ли они прекращать экспорт оружия. Агентство отдельно указало, что исправление касается 15-го абзаца публикации.

Таким образом, речь идёт не об изменении позиции сербского движения, а об исправлении первоначального сообщения. Подтверждённых обещаний остановить поставки вооружений через посредников на данный момент нет.

При этом другая часть публикации осталась без изменений. Reuters пишет, что победившее движение не намерено присоединяться к санкциям Евросоюза против России. Будущему правительству также предстоит решить вопросы энергетического сотрудничества с Москвой, включая поставки газа и ситуацию вокруг нефтяной компании NIS.

«Студенческий список» одержал победу на парламентских выборах 25 октября, завершив длительный период политического доминирования Александра Вучича. Теперь движению предстоит сформировать правительство и определить свою позицию по ряду внешнеполитических вопросов, в том числе по экспорту вооружений.

Накануне исправления Reuters информация о якобы принятом решении «Студенческого списка» появилась и на Life.ru. В публикации от 26 октября со ссылкой на агентство говорилось, что победившая в Сербии оппозиция намерена прекратить поставки вооружений в зоны конфликтов, включая продажи западным посредникам, переправляющим продукцию на Украину. Однако после исправления Reuters эти утверждения нельзя считать подтверждёнными: будущие власти Сербии пока не объявляли соответствующих планов.