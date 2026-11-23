Одно слово выдало недовольство: Зеленский жёстко обратился к главкому ВСУ Драпатому
«Страна.ua»: Одно слово Зеленского выдало претензии к Драпатому
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, недоволен работой главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого в сфере противовоздушной обороны. К такому выводу пришло украинское издание «Страна.ua», обратив внимание на формулировку заявления главы государства после совещания с военным руководством.
«Обсудили это с Главнокомандующим ВСУ, и я рассчитываю на ПОЛНОЕ выполнение поставленных оборонительных задач», — написал Зеленский в своём Telegram-канале.
Особое внимание журналистов привлекло слово «ПОЛНОЕ», которое украинский лидер выделил прописными буквами. По оценке издания, подобный акцент может свидетельствовать о претензиях президента к выполнению поручений военным командованием.
Совещание было посвящено последствиям ударов по украинской энергетической инфраструктуре и усилению противовоздушной обороны. Зеленский сообщил, что Главное управление разведки представило обновлённые сведения о возможных новых атаках, после чего военному руководству поставили соответствующие задачи.
Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский потребовал от западных союзников увеличить поставки средств противовоздушной обороны после российских ударов по Украине. Украинский главарь призвал партнёров предоставлять дополнительные системы ПВО и помогать восстанавливать повреждённую инфраструктуру.
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