Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, недоволен работой главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого в сфере противовоздушной обороны. К такому выводу пришло украинское издание «Страна.ua», обратив внимание на формулировку заявления главы государства после совещания с военным руководством.

«Обсудили это с Главнокомандующим ВСУ, и я рассчитываю на ПОЛНОЕ выполнение поставленных оборонительных задач», — написал Зеленский в своём Telegram-канале.

Особое внимание журналистов привлекло слово «ПОЛНОЕ», которое украинский лидер выделил прописными буквами. По оценке издания, подобный акцент может свидетельствовать о претензиях президента к выполнению поручений военным командованием.

Совещание было посвящено последствиям ударов по украинской энергетической инфраструктуре и усилению противовоздушной обороны. Зеленский сообщил, что Главное управление разведки представило обновлённые сведения о возможных новых атаках, после чего военному руководству поставили соответствующие задачи.