Одно видео — и отпуск под угрозой: Юрист объяснил, что нельзя снимать в аэропортах других стран

Съёмка в аэропортах за рубежом может обернуться для туриста серьёзными проблемами — от разбирательств с местными службами безопасности до штрафа, задержания и даже депортации. Об этом интернет-издание Regions.ru рассказал юрист Андрей Лаврентьев.

По его словам, многие путешественники ошибочно воспринимают аэропорт как обычное общественное пространство, где можно без ограничений записывать видео или делать фотографии. Однако в реальности в разных странах действуют специальные правила, особенно в зонах паспортного контроля, досмотра, на пограничных пунктах и возле охраняемых объектов.

«Главное правило для туриста — не считать аэропорт обычным общественным пространством. Зоны паспортного контроля и досмотра существуют по особым правилам, и съёмка там может привлечь внимание служб безопасности, даже если человек просто записывает сообщение для близких», — пояснил эксперт.

Лаврентьев отметил, что особую осторожность стоит соблюдать в Индонезии, Объединённых Арабских Эмиратах и Сингапуре. В этих странах ограничения могут касаться не только зон контроля в аэропортах, но и военных объектов, государственных учреждений и других охраняемых территорий.

Так, в Индонезии, по словам юриста, проблемы могут возникнуть из-за съёмки в зоне паспортного контроля. В ОАЭ под запрет могут попадать аэропорты, военные объекты и государственные здания. В Сингапуре ограничения распространяются в том числе на пограничные пункты и охраняемые зоны.

Эксперт подчеркнул, что риски не ограничиваются только фото- и видеосъёмкой. В некоторых странах серьёзные последствия могут повлечь грубое поведение, оскорбительные жесты, нецензурная брань, а также публикация чужих фотографий без согласия, если это нарушает право на частную жизнь или местные нормы.

Отдельно юрист прокомментировал видеозвонки в аэропорту. По его словам, сам по себе звонок не считается нарушением, однако проблемы могут возникнуть, если в кадр попадают сотрудники, документы или зоны, съёмка которых запрещена.

«Видеозвонок сам по себе не означает нарушения закона. Важны место, содержание разговора и то, что попадает в кадр. Если человек случайно показывает запрещённую зону, сотрудников или документы, это может вызвать вопросы», — отметил Лаврентьев.

Перед поездкой специалист посоветовал заранее проверять местные правила на официальных туристических и государственных ресурсах, обращать внимание на предупреждающие таблички и выполнять требования сотрудников аэропорта. Если путешественника всё же задержали или изъяли документы, не стоит вступать в конфликт — лучше выяснить причину, связаться с консульством и при необходимости обратиться к местному адвокату.

Ранее Life.ru сообщал о россиянке, которуюдепортировали с Бали из-за короткого видео в аэропорту. Туристка из Липецка записала видеосообщение подруге во время ожидания паспортного контроля в Денпасаре. Сотрудники службы безопасности заметили съёмку, после чего девушку отвели на дополнительную проверку и, как утверждал Telegram-канал, сообщили о необходимости покинуть страну.