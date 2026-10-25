Одного никаха недостаточно: Верховный муфтий объяснил, когда мусульманам можно жить вместе

Мусульманам нельзя начинать совместную жизнь до заключения полноценного брака, включающего религиозный обряд и государственную регистрацию. Такую позицию в интервью РИА «Новости» обозначил верховный муфтий России Талгат Таджуддин.

«Брак по Корану — никах, добровольный союз, у нас брак заключается и духовно, и по светскому закону. До него совместная жизнь невозможна», — рассказал он.

Председатель Центрального духовного управления мусульман объяснил, что создание семьи предполагает соблюдение как исламских традиций, так и светских норм. Сначала влюблённые могут пройти никах — религиозный обряд заключения добровольного супружеского союза. При его проведении должны присутствовать родители молодожёнов и два свидетеля. После церемонии в мечети мужчина и женщина считаются супругами с религиозной точки зрения.

Однако одного духовного благословения, по мнению Таджуддина, недостаточно для начала семейной жизни. Паре также необходимо официально оформить отношения в органах ЗАГС. Если никах проводится раньше государственной регистрации, будущие супруги должны предъявить подтверждение того, что уже подали соответствующее заявление.

Ранее Life.ru сообщал, что бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук вышла замуж за предпринимателя Саламбека Мартазанова. О новом браке блогер рассказала 10 октября, подтвердив перемены в личной жизни. При этом ещё в августе стало известно, что пара тайно провела никах по мусульманским традициям. Тогда влюблённые не стали устраивать публичного торжества и предпочли сохранить подробности церемонии в секрете.