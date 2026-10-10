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Опубликовано 10 октября, 05:08

Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук во второй раз вышла замуж

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pinchuk_official

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pinchuk_official

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук во второй раз вышла замуж. Её супругом стал предприниматель Саламбек Мартазанов, с которым блогер ранее заключила религиозный брак по мусульманским традициям. Радостную новость знаменитость подтвердила в беседе с Super.

«Да, это правда, я вышла замуж», — рассказала Ирина изданию.

Незадолго до этого Пинчук опубликовала романтические кадры с избранником. Для свадебной фотосессии она выбрала закрытое кружевное платье и длинную фату. Под снимками блогер призналась, что хочет провести с возлюбленным всю жизнь, и назвала его мужем.

История пары развивается стремительно. В октябре 2025 года Ирина официально развелась с Араем Чобаняном, от которого воспитывает двоих сыновей. Уже весной 2026-го у неё появился новый избранник, а в мае стало известно о помолвке. В августе Пинчук призналась, что они с Саламбеком тайно совершили никах — мусульманский брачный обряд. Тогда влюблённые решили не устраивать публичного торжества и не рассказывали подписчикам о своём союзе.

Пинчук из «Дома-2» тайно заключила никах с женихом-мусульманином и раскрыла махр
Пинчук из «Дома-2» тайно заключила никах с женихом-мусульманином и раскрыла махр

Ранее Ирина Пинчук показала подписчикам необычный подарок от Саламбека Мартазанова. Вместо традиционного украшения ей досталось платёжное кольцо, которое связано с банковским счётом мужа. Супруг Пинчук назвал свой жест очередным предложением руки и сердца. Блогерша сразу поинтересовалась, как активировать кольцо и действительно ли к нему привязана банковская карта мужа. Позже она пояснила подписчикам, что речь идёт именно о платёжном кольце, связанном с его счётом.

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Виталий Приходько
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