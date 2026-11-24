Украинские спецслужбы не включают своих агентов, задержанных в Севастополе, в списки на обмен. За последние годы ни один из таких фигурантов не попал в обменные списки, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю. В ведомстве заявили, что Киев фактически использует завербованных исполнителей как «одноразовых людей».

«За последние годы в Севастополе нет ни одного фигуранта, которого бы внесли в список на обмен», — подчеркнули в региональном управлении ФСБ.

По информации спецслужбы, украинские кураторы убеждают потенциальных агентов в их исключительной важности и обещают крупные денежные выплаты. В числе других распространённых предложений — переезд в любую страну по выбору, предоставление жилья и помощь с трудоустройством.

Однако после задержания исполнителя все обещания исчезают. Как рассказали в ФСБ, украинские кураторы прекращают общение и могут полностью отрицать сам факт знакомства и сотрудничества. В результате завербованный остаётся один на один с уголовным преследованием и перспективой провести в заключении несколько десятилетий.

В российской спецслужбе подчеркнули, что выражение «одноразовые люди» отражает отношение украинских кураторов к исполнителям опасных заданий. Для задержанного провал операции может обернуться длительным тюремным сроком, тогда как для организаторов это лишь очередной эпизод работы.

Ранее Life.ru сообщал о задержании в Крыму россиянина, передавшего украинской военной разведке адрес бывшего сотрудника МГБ ДНР. По данным ФСБ, полученные сведения предназначались для подготовки убийства бывшего силовика, однако подозреваемого задержали. Против мужчины возбудили уголовное дело о государственной измене и заключили под стражу.