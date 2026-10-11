Одной «оплеухи» от Трампа мало: В МИД РФ объяснили, что заставит Зеленского провести выборы

Владимир Зеленский не станет добровольно проводить президентские выборы на Украине, несмотря на резкое заявление американского лидера Дональда Трампа. Такой прогноз в беседе с ТАСС озвучил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По словам дипломата, призыв Трампа сменить украинского лидера стал серьёзным ударом по позициям Зеленского как среди населения, так и в политических кругах страны. Однако одного заявления Вашингтона недостаточно, чтобы добиться проведения выборов.

«Подобру-поздорову на выборы он не пойдёт, особенно после той оплеухи, которую ему вчера выдал Трамп, ослабив позиции и в глазах украинских граждан, и в глазах представителей политического класса», — заявил Мирошник.

Дипломат считает, что заставить Зеленского организовать голосование способно лишь жёсткое внешнее давление. При этом, по его оценке, европейские союзники Киева пока не демонстрируют готовности к таким мерам. Ситуация может измениться, если Трамп продолжит усиливать давление на украинское руководство.

Мирошник также заявил, что Зеленский уже почти 30 месяцев незаконно удерживает президентский пост. По мнению представителя МИД РФ, при нормальном функционировании парламентско-президентской системы полномочия главы государства должны были бы перейти к председателю Верховной рады, а организацией выборов занялся бы парламент. Дипломат обвинил украинское руководство в узурпации власти и нежелании соблюдать законодательство.

Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп призвал Украину сменить Зеленского на лидера, способного заключить мирное соглашение. Президент США заявил, что нынешний руководитель страны неоднократно упускал возможности договориться об урегулировании конфликта. По словам Трампа, Киеву пора найти нового президента.