Одну справку дважды не предъявишь: В России усилят контроль за вывозом наличных

Минфин, Банк России и Федеральная таможенная служба намерены создать единый информационный контур для контроля за вывозом крупных сумм наличных рублей из России в страны ЕАЭС. Об этом директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев заявил на Международном банковском форуме.

Новая система должна позволить проверять подлинность документов о происхождении денег и фиксировать, использовались ли они ранее при пересечении границы. По словам Яковлева, власти сталкиваются с попытками вывезти несколько партий наличных, предъявляя один и тот же подтверждающий документ.

«Мы с Центральным банком нацелены совместно с Федеральной таможенной службой провести работу по тому, чтобы был создан единый информационный контур», — рассказал представитель Минфина.

С 1 апреля 2026 года физлицам запрещено вывозить в страны ЕАЭС наличные рубли на сумму свыше эквивалента $100 тыс. без соблюдения специального порядка. Для вывоза более крупной суммы через определённые международные аэропорты требуются в том числе банковские выписки, подтверждающие происхождение средств.

По словам Яковлева, создание общей системы станет частью постепенного усиления контроля за движением наличных. Конкретные сроки её запуска пока не назывались.

Ранее Life.ru сообщал, что с 1 апреля в России ограничили вывоз наличных рублей в страны ЕАЭС суммой в эквиваленте $100 тысяч для физических лиц. Для компаний и индивидуальных предпринимателей ограничения действуют вне зависимости от суммы, за исключением предусмотренных специальным порядком случаев.