«Одолжил карту другу — получил дело»: Адвокат предупредил о рисках дропперства

Передача банковской карты знакомому даже на короткий срок может привести к серьёзным последствиям, включая уголовную ответственность. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат Антон Ключко.

По словам юриста, с июля 2025 года в стране действует статья 187 УК РФ, которую в быту называют статьёй о дропперстве. Дроппером называют человека, который предоставляет свои банковские данные, карты или счета для проведения операций, чтобы скрыть настоящих участников движения денег.

Ключко отметил, что под действие нормы может попасть как тот, кто передал карту за вознаграждение, так и человек, который позволил использовать свой счёт для перевода средств. Максимальное наказание по этой статье может составлять до трёх лет лишения свободы.

Адвокат предупредил, что правоохранительные органы могут обратить внимание на внезапную активность по банковскому счёту. По его словам, при разбирательстве будет иметь значение наличие корыстного умысла, однако даже случайное получение денег после сомнительных операций может стать поводом для проверки.

Кроме того, передача карты несёт и финансовые риски. Если посторонний человек получит данные с карты, включая CVV-код, он сможет попытаться использовать их для доступа к средствам на счёте.

Ранее депутат Антон Немкин предупредил, что мошенники могут орудовать у банкоматов, отвлекая жертву: подсматривать ПИН-код, заговаривать клиента или сообщать, что он якобы уронил деньги или карту. Он советует настораживаться при навязчивом внимании, попытках заглянуть на экран и предложениях помочь с операцией, а также если посторонний просит повторно вставить карту.