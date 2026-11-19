Польский депутат Европарламента Кшиштоф Брейза потребовал от президентской канцелярии объяснить, почему Кароль Навроцкий не рассказал общественности о подаренном Дональду Трампу янтарном кресле. Политик обратил внимание на презент после публикаций о том, что его передали американскому лидеру ещё в июне.

Брейза усомнился, почему польский президент не стал публично сообщать о подарке к 80-летию Трампа. Депутат назвал кресло «янтарным троном» и предположил, что причиной секретности могла быть «мегаломания». Он также сообщил, что направил официальный запрос в Канцелярию президента Польши.

Напомним, кресло доставили в Вашингтон 14 июня. Навроцкий преподнёс его Трампу во время мероприятий, приуроченных к юбилею американского президента и 250-летию независимости США. До этого глава Бюро международной политики польского президента Марчин Пшидач говорил о двух подарках: официальной мраморной табличке для будущей триумфальной арки в Вашингтоне и личном презенте, содержание которого не раскрывалось. Изготовил мебель мастер по работе с янтарём Люциан Мырта из Сопота. Похожее изделие он создал ещё в 2018 году для президента Анджея Дуды к столетию восстановления независимости Польши.