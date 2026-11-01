Следы вандализма обнаружили на фасаде и витрине здания в районе Нойкёльн. Надписи охарактеризовали как оскорбительные и полемические. Согласно сообщению берлинской полиции, сотрудник партийного офиса на Пархимер-аллее обратился к правоохранителям 31 октября около 13:45.

Отдельно в Берлине 31 октября проходили молодёжные протесты. Как сообщал Life.ru 1 ноября со ссылкой на столичную полицию, во время акций задержали более 60 человек. При этом большинство молодёжных демонстраций в Германии обошлись без серьёзных столкновений. Сведений о связи этих мероприятий с надписями на приёмной ХДС в исходном сообщении нет.