Офис партии Мерца разрисовали оскорбительными надписями в Берлине
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Расследованием появления оскорбительных надписей на общественной приёмной ХДС в Берлине занялось полицейское подразделение по вопросам госбезопасности.
Следы вандализма обнаружили на фасаде и витрине здания в районе Нойкёльн. Надписи охарактеризовали как оскорбительные и полемические. Согласно сообщению берлинской полиции, сотрудник партийного офиса на Пархимер-аллее обратился к правоохранителям 31 октября около 13:45.
Кто оставил надписи, пока неизвестно. Христианско-демократический союз возглавляет канцлер Германии Фридрих Мерц.
Отдельно в Берлине 31 октября проходили молодёжные протесты. Как сообщал Life.ru 1 ноября со ссылкой на столичную полицию, во время акций задержали более 60 человек. При этом большинство молодёжных демонстраций в Германии обошлись без серьёзных столкновений. Сведений о связи этих мероприятий с надписями на приёмной ХДС в исходном сообщении нет.
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